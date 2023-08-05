Bu kareler Cedi Osman'ı çıldırtır! Ebru Şahin sütyenini çıkarıp resmen şov yaptı

Gözde Türk televizyon oyuncularından biri olan Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, transparan kıyafetiyle kamera karşısına geçtiği son paylaşımıyla büyük yankı uyandırdı.



Ebru Şahin'in aşk hayatı da medyanın sık sık ilgisini çekiyor. Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine giren oyuncunun bu evlilik, magazin dünyasının sürekli takip ettiği bir konu haline gelmiş durumda. Evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarına daha da hız veren Ebru Şahin, son dönemde yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak siyah transparan kıyafetiyle objektif karşısına geçen genç oyuncu, sütyensiz tarzıyla da göz doldurdu.

"AMAN CEDİ OSMAN GÖRMESİN" YORUMLARI YAPILDI





Geçtiğimiz günlerde "Yüz Yıllık Mucize" adlı dizideki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, şimdi de Netflix'te yayınlanacak olan "Centilmen" adlı projesiyle merakla bekleniyor. Oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ebru Şahin, bu süreçte kendisine kattıklarını da anlattı. Oyunculukla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Oyunculuğun bana en çok anda kalmayı, farklı bakış açılarını, bir konu hakkında sonsuz olasılıkların içinden yaptığımız tercihlerin önemini ve sabretmeyi öğrettiğini düşünüyorum. Ve telaşa kapılmadan hayatın getirdiklerini daha hazırlıklı ve daha sakin karşılamayı" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Bu cesur paylaşımlar, hayranları arasında büyük heyecan yaratırken, bazıları da "Aman Cedi Osman görmesin" gibi espri dolu yorumlar yaptı.

