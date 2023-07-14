  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle: 8 yıllık evliliği sona ermişti

Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle: 8 yıllık evliliği sona ermişti

Yayınlanma:
Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle: 8 yıllık evliliği sona ermişti
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, geçtiğimiz günlerde sekiz yıl süren evliliklerini tel celsede noktalamıştı. Boşanma haberleri sıkça konuşulan Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra ilk hamle geldi.

2015 yılında birbirlerine 'Evet' diyerek evlenen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde yolarını ayırdılar. Çift, 8 yıl süren evliliklerini tek celsede bitirdiler.

Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle

Ceyda Düvenci ile Bülent şakrak çifti, son birkaç aydır evlilik hayatlarında sorunlar yaşadıklarını ve bir süredir çift terapisti ile görüştüklerini söylemişlerdi. Ünlü oyuncu Şakrak, "Böyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmamakla boşanma dedikoduları başlayabilir mi? "Her şey yolunda. Çok şükür mutluyuz" diyerek ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle

Bu arada Ceyda Düvenci de, iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Artık susmamamız gerektiği ortaya çıktı. Bir acı haber daha geldi... Zor bir dönemden geçiyoruz ve ben çizginin tarafındaydım. Sürdürdüğümüz hayat ve ne olduğumuz belli. Biraz açıklamak istiyorum. Biz çok mutlu bir çiftiz. Tahmin edebileceğiniz gibi, sorun yok."

Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle

"SENİ BIRAKMAYACAĞIM"

Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'nin bu açıklamalarının ardından eşinin 46. yaş gününü "Seni asla bırakmayacağım" ifadelerini kullandığı notla kutladı.

EVLİLİKLERİ 15 DAKİKADA BİTTİ

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evliliklerinde yaşanan sorunları aşamadılar ve boşanma dilekçelerini anlaşmalı olarak mahkeme sundular. Ünlü çift, geçtiğimiz gün İzmir Ödemiş Adliyesi'nde gerçekleştirilen 15 dakikalık duruşmanın ardından evliliklerini noktaladı. Çiftin oğlu Okan Ali annesi Ceyda Düvenci'ye verildi.

Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle

BOŞANMADAN SONRA İLK HAMLE

Boşanmanın ardından ilk paylaşımın Bülent Şakrak'tan geldiği görüldü. Ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin ikinci evliliğinden olan kızı Melisa ve oğlu Okan Ali ile sahilde poz verdiği bir fotoğrafını Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.  

Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle

Magazin
Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan Ece Ronay açıklaması: 'Beni evine davet etti'
Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan Ece Ronay açıklaması: 'Beni evine davet etti'
Arda Güler'den sevgilisiyle aile pozu: Birlikte yemeğe çıktılar
Arda Güler'den sevgilisiyle aile pozu: Birlikte yemeğe çıktılar
Zeynep Bastık'tan yürek hoplatan pozlar: Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı
Zeynep Bastık'tan yürek hoplatan pozlar: Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı
Rapci Uzi'nin sözlerini Nazan Öncel affetmedi: Mustafa Sandal'ın oğlu da dahil oldu
Rapci Uzi'nin sözlerini Nazan Öncel affetmedi: Mustafa Sandal'ın oğlu da dahil oldu
Dilan Polat'ın 20 yıllık evliliğinde ihanet skandalı! Meğer o isimle... Sosyal medya yıkıldı
Dilan Polat'ın 20 yıllık evliliğinde ihanet skandalı! Meğer o isimle... Sosyal medya yıkıldı
Eda Ece'nin annesi ve ablalarını görenler inanamıyor! Güzellik bu ailede genetik
Eda Ece'nin annesi ve ablalarını görenler inanamıyor! Güzellik bu ailede genetik
Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi olay oldu! Önce dudak dudağa sonra twerk... O isim sosyal medyayı salladı
Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi olay oldu! Önce dudak dudağa sonra twerk... O isim sosyal medyayı salladı