Bülent Şakrak'tan boşanır boşanmaz şaşırtan hamle: 8 yıllık evliliği sona ermişti

2015 yılında birbirlerine 'Evet' diyerek evlenen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde yolarını ayırdılar. Çift, 8 yıl süren evliliklerini tek celsede bitirdiler.





Ceyda Düvenci ile Bülent şakrak çifti, son birkaç aydır evlilik hayatlarında sorunlar yaşadıklarını ve bir süredir çift terapisti ile görüştüklerini söylemişlerdi. Ünlü oyuncu Şakrak, "Böyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmamakla boşanma dedikoduları başlayabilir mi? "Her şey yolunda. Çok şükür mutluyuz" diyerek ayrılık iddialarını yalanlamıştı.





Bu arada Ceyda Düvenci de, iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Artık susmamamız gerektiği ortaya çıktı. Bir acı haber daha geldi... Zor bir dönemden geçiyoruz ve ben çizginin tarafındaydım. Sürdürdüğümüz hayat ve ne olduğumuz belli. Biraz açıklamak istiyorum. Biz çok mutlu bir çiftiz. Tahmin edebileceğiniz gibi, sorun yok."





"SENİ BIRAKMAYACAĞIM"

Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'nin bu açıklamalarının ardından eşinin 46. yaş gününü "Seni asla bırakmayacağım" ifadelerini kullandığı notla kutladı.

EVLİLİKLERİ 15 DAKİKADA BİTTİ

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evliliklerinde yaşanan sorunları aşamadılar ve boşanma dilekçelerini anlaşmalı olarak mahkeme sundular. Ünlü çift, geçtiğimiz gün İzmir Ödemiş Adliyesi'nde gerçekleştirilen 15 dakikalık duruşmanın ardından evliliklerini noktaladı. Çiftin oğlu Okan Ali annesi Ceyda Düvenci'ye verildi.





BOŞANMADAN SONRA İLK HAMLE

Boşanmanın ardından ilk paylaşımın Bülent Şakrak'tan geldiği görüldü. Ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin ikinci evliliğinden olan kızı Melisa ve oğlu Okan Ali ile sahilde poz verdiği bir fotoğrafını Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.



