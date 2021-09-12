İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1438.28
ALTIN
486.07
DOLAR
8.4355
STERLİN
11.6776
EURO
9.9654
Çin, yeni iletişim uydusu ChinaSat-9B uydusunu uzaya gönderdi!
Son Dakika
Çin, yeni iletişim uydusu ChinaSat-9B...
Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlama ve tedbirler konuşulacak mı?
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlama ve...
Aşı ve PCR testi baskısı nedeniyle milyonlarca kişi işini bırakıyor
Aşı ve PCR testi baskısı...
WhatsApp, sohbet ekranında yeni bir tasarıma geçiyor!
Son Dakika
WhatsApp, sohbet ekranında yeni bir...

Burak Özçivit son paylaşımı ile büyük beğeni topladı: İşte Burak Özçivit'in hayran bırakan pozu

Ülkemizin en yakışıklı oyuncularından biri Burak Özçivit, oyunculuğu ile de dikkatleri çekmektedir. Kuruluş Osman dizisinin başrolünde oynayan yakışıklı oyuncu paylaşımlarıyla da beğenileri toplamaktadır. Burak Özçivit son paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. Yakışıklı oyuncu hangi pozuyla gündemlere geldi? Bu haberimizde Burak Özçivit'in kendine hayran bırakan pozunu sizler için derledik. İşte Burak Özçivit'in kendine hayran bırakan pozu...

12 Eylül 2021 Pazar 21:40
Burak Özçivit son paylaşımı ile büyük beğeni topladı: İşte Burak Özçivit'in hayran bırakan pozu
Takip Et:

Burak Özçivit,ülkemizin en yakışıklı oyuncularından biridir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında çok fazla takipçiye sahip olan Özçivit,Fahriye Evcen’le olan evliliği de sık sık gündemlere gelmektedir. Yakışıklı oyuncu Instagram’da paylaştığı fotoğrafla kendine hayran bıraktı. Burak Özçivit hangi fotoğrafıyla kendine hayran bıraktı?

Burak Özçivit’in Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı


Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in mutlu aile tablosu,herkes tarafından takip edlilmektedir.Çiftin ,Karan isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır. Fahriye Evcen, uzun zaman sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşamaktadır. Burak Özçivit de başrolünü oynadığını dizinin çalışmalarını sürdürmektedir. Burak Özçivit’İn son Isntagram paylaşımı beğenileri topladı.

Yakışıklı oyuncunun  paylaşımı kısa sürede çok fazla beğeni aldı. Paylaşıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/CTtt7SSqOKV/?utm_source=ig_embed&ig_rid=429c4874-f5d7-403e-a54d-f220ab7455f1


Son Güncelleme: 12.09.2021 21:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak özçivitBurak Özçivit Instagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alişan kardeşinin emanetlerine sahip çıktı! Kendi çocuklarından ayırmıyor
Alişan kardeşinin emanetlerine sahip çıktı! Kendi çocuklarından ayırmıyor
Gençlik fotoğrafını paylaşarak kendini ifşa eden Murat Boz herkesi şaşırttı!
Gençlik fotoğrafını paylaşarak kendini ifşa eden Murat Boz herkesi şaşırttı!
Berk Atan ayrılığı açıkladı: Eski sevgiliden hamle gecikmedi
Berk Atan ayrılığı açıkladı: Eski sevgiliden hamle gecikmedi
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe aşı oldu!
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe aşı oldu!
Gülben Ergen'in göndermesine Seren Serengil'den cevap geldi: Seren Serengil'den Gülben Ergen'e ağır sözler
Gülben Ergen'in göndermesine Seren Serengil'den cevap geldi: Seren Serengil'den Gülben Ergen'e ağır sözler
Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'i düğün telaşı sardı!
Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'i düğün telaşı sardı!

Popüler Haberler

Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı izle
Safer ayı ne zaman başlıyor? 2021 yılı safer ayı tarihi ve Safer ayı duaları
İşçilere aşı zorunluluğu var mı? İşçilere PCR test zorunluluğu mu hetirildi ?
Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.