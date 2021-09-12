Burak Özçivit son paylaşımı ile büyük beğeni topladı: İşte Burak Özçivit'in hayran bırakan pozu

Burak Özçivit,ülkemizin en yakışıklı oyuncularından biridir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında çok fazla takipçiye sahip olan Özçivit,Fahriye Evcen’le olan evliliği de sık sık gündemlere gelmektedir. Yakışıklı oyuncu Instagram’da paylaştığı fotoğrafla kendine hayran bıraktı. Burak Özçivit hangi fotoğrafıyla kendine hayran bıraktı?

Burak Özçivit’in Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in mutlu aile tablosu,herkes tarafından takip edlilmektedir.Çiftin ,Karan isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır. Fahriye Evcen, uzun zaman sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşamaktadır. Burak Özçivit de başrolünü oynadığını dizinin çalışmalarını sürdürmektedir. Burak Özçivit’İn son Isntagram paylaşımı beğenileri topladı.

Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok fazla beğeni aldı. Paylaşıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/CTtt7SSqOKV/?utm_source=ig_embed&ig_rid=429c4874-f5d7-403e-a54d-f220ab7455f1