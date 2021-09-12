Burak Özçivit son paylaşımı ile büyük beğeni topladı: İşte Burak Özçivit'in hayran bırakan pozu

Burak Özçivit,ülkemizin en yakışıklı oyuncularından biridir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında çok fazla takipçiye sahip olan Özçivit,Fahriye Evcen’le olan evliliği de sık sık gündemlere gelmektedir. Yakışıklı oyuncu Instagram’da paylaştığı fotoğrafla kendine hayran bıraktı. Burak Özçivit hangi fotoğrafıyla kendine hayran bıraktı?
Burak Özçivit’in Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı
Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok fazla beğeni aldı. Paylaşıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.instagram.com/p/CTtt7SSqOKV/?utm_source=ig_embed&ig_rid=429c4874-f5d7-403e-a54d-f220ab7455f1
Son Güncelleme: 12.09.2021 21:40