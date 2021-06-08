Burcu Esmersoy bikinili paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Güzelliği ve sunuculuğu ile tanınan Burcu Esmersoy, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla adından son zamanlarda sıkça söz ettirmeyi başardı. Bizde siz değerli okuyucularımıza Burcu Esmersoy'un paylaşımları hakkında haber vermeye devam ediyoruz.
Esmersoy'u bazı takipçileri tanımakta zorluk yaşadı. Marmaris'te bir otelde markanın çekimlerini yapan Koray Birand'ın objektifine yansıyan kareler göz doldurdu.
Yaklaşık altı saat süren çekimde 12 mayo giyen Esmersoy, 400 bin TL bu iş karşılığında ödemesi yapılmış. Anında başka bir iş için ise 111 bin TL kazanmıştı.
Son Güncelleme: 08.06.2021 23:44