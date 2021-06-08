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Burcu Esmersoy bikinili paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Sunucu ve manken Burcu Esmersoy her zaman olduğu gibi güzelliği ile mest etmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esmersoy, yaptığı paylaşımlarla adeta yaşına meydan okuyor. Esmersoy'un bikinili paylaşımı kaç kişi tarafından beğenildi? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

08 Haziran 2021 Salı 23:44
Burcu Esmersoy bikinili paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
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Güzelliği ve sunuculuğu ile tanınan Burcu Esmersoy, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla adından son zamanlarda sıkça söz ettirmeyi başardı. Bizde siz değerli okuyucularımıza Burcu Esmersoy'un paylaşımları hakkında haber vermeye devam ediyoruz. 


Yaşına rağmen fiziği ve güzelliğini kaybetmeyen hatta gün geçtikçe güzelliğine güzellik katan ünlü sunucu, bir derginin kapak kızı oldu. Bir markanın koleksiyonunu tanıttı. Sosyal medya hesapları üzerinden de markayla birlikte yer alan fotoğralarını paylaşmasının ardından birçok hayranından beğeni ve yorum aldı. 

Esmersoy'u bazı takipçileri tanımakta zorluk yaşadı. Marmaris'te bir otelde markanın çekimlerini yapan Koray Birand'ın objektifine yansıyan kareler göz doldurdu.

Yaklaşık altı saat süren çekimde 12 mayo giyen Esmersoy, 400 bin TL bu iş karşılığında ödemesi yapılmış. Anında başka bir iş için ise 111 bin TL kazanmıştı. 


Son Güncelleme: 08.06.2021 23:44
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaFotoğrafBurcu EsmersoyPaylaşımBikini
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