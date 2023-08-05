Buse Varol'a kayınvalide şoku! Tam düzeliyor derken yeni kriz çıktı: Herkes birbirine düştü

Ünlü şarkıcı Alişan, aile içerisinde yaşadığı anlaşmazlıklar üzerine krizlerle adını duyururken küçük kızı Eliz'in doğum gününde annesi ve eşinin arasında sorunlar olduğu dikkatleri çekti. Çiftin boşanacağına dair iddialar gündeme damgasını vururken devamında Alişan ve eşi sorunları çözdüklerini dile getirmişti. Fakat Alişan'ın annesi tarafından sorunların devam ettiği ve gelini Buse Varol'u affetmediği öne sürüldü.





2018 yılında nikah masasına oturan ikili oğullarını kucağına almalarıyla 2021 yılında da kızlarına kavuştular. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın acı kaybı sonrasında aile zor zamanlar geçirmesiyle toparlanmaları ise fazlasıyla zaman aldı. Eliz'in doğum gününde aile içerisinde anlaşmazlıkların olduğu gündeme geldi. Varol, kızının doğum günü için parti düzenleyip kutlarken Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ise kendi evinde kutlama yaptı. Yaşanan bu olay sonrasında magazin gündeminde çıkan haberlere bakıldığında boşanma iddiaları yer alırken paylaşım çok geçmeden geldi.

Çift sorunlarını hallettiğini belirtirken Suzan Tektaş'ın gelini Buse Varol'u affetmediği ve aralarında hala soğukluk olduğu belirtildi.