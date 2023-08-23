Çağatay Ulusoy yıllar sonra yeniden ekranda! Yeni rolü ağızları açık bırakacak

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix dizi olan ‘’Terzi’’nin çekimlerinin ardından ‘’Centilmen’’ filmini çekmişti. Hiç ara vermeden ülkemizin en yetenekli yönetmenlerinden birisi olan Taylan Biradeler’in yapımı ‘’Kübra’’ dizisinde de başrol oynamıştı. Bu ara televizyon için çok sayıda teklif alan Ulusoy, Ay Yapım’ın FOX TV için çekecek olduğu ‘’Gaddar’’ dizisinde Levent isimli genci canlandırmak üzere anlaştı.

Sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askerliğe giden Levent, dönüşte hiç beklemediği olaylarla kendisini bulacak ve tamamen bir gaddara dönüşecektir.