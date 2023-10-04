Çağatay Ulusoy'lu Gaddar dizisinin kadrosu netleşti! Yeni katılan o isim reytingleri tavan yaptıracak

Çağatay Ulusoy, uzun bir süre boyunca televizyon ekranlarından uzak kalmış ve daha çok dijital platformlarda kendine yer bulmuş bir isim olarak biliniyordu. Ancak, bu durum Gaddar dizisi ile değişiyor gibi görünüyor. Çağatay Ulusoy, televizyon kariyerine dönüş yaparak uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarında yeniden boy gösterecek. Gaddar dizisi, bu deneyimli oyuncunun televizyon izleyicileriyle buluşacağı yeni bir dönemin habercisi olarak dikkat çekiyor. Ulusoy'un bu geri dönüşü heyecanla bekleniyor.





GADDAR DİZİSİNE AİT MERAK EDİLEN TÜM DETAYLAR





"Gaddar" dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor ve oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Dizi hakkında şu ana kadar bilinen tek detay, Çağatay Ulusoy'un başrolde yer alacağıydı. Ancak son dakika gelişmesiyle birlikte dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Çağatay Ulusoy, "Gaddar" dizisinde Levent karakterini canlandıracak. Levent, sevgilisini yaşadığı şehirde bırakıp zorunlu askerlik görevine gitmiş ve döndüğünde yaşadığı değişimi izleyicilere aktaracak. Levent'in kardeşi ise Rüzgar olacak ve bu karakteri canlandıracak isim ise Fatih Berk Şahin olarak açıklandı.

Fatih Berk Şahin, "Gaddar" dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan yeni yetenekli isimlerden biri. Daha önce "Sarmaşık Zamanı," "Hakim," ve "Yalancı" gibi dizilerde rol almış ve yeteneğiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise "Gaddar" dizisinde Rüzgar karakterine hayat verecek.

"Gaddar" dizisi, bu yeni oyuncu kadrosuyla birlikte izleyicilerin büyük bir merakla beklediği bir yapım haline gelmeye devam ediyor. Dizi, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı bu heyecan verici kadrosuyla seyircileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor.