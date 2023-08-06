Caner Cindoruk'tan olay itiraflar: 'Annem ağlayarak...'

Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu Caner Cindoruk, Hakan Gence'nin Sıkı Muhabbet programında ilginç bir itirafta bulundu. Yıllar önce yaşadığı duygusal bir anıyı izleyicilerle paylaşan Cindoruk, "Annem ağlayarak aradı" şeklindeki sözleriyle herkesi şaşırttı. Programda konuk olarak yer alan ünlü oyuncu, anıyı samimi bir şekilde anlatarak duygusal bir atmosfer yarattı. Sadakatsiz dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Cindoruk, hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Sıkı Muhabbet programındaki bu açıklamasıyla da izleyicilerin takdirini kazandı. Caner Cindoruk'un duygusal anısının detayları merakla bekleniyor.





Sadakatsiz dizisinin unutulmaz karakteri Volkan'ı canlandıran başarılı oyuncu Caner Cindoruk, Hakan Gence'nin Sıkı Muhabbet programına konuk olarak geçmişe dair bir anısını paylaştı. 2020 yılında ilk bölümüyle ekranlara fırtınalar estiren Sadakatsiz dizisi, o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini üstlendiği yapım, başarılı doktor Asya'nın hayatının bir anda alt üst olmasını ve intikam yolculuğunu izleyicilere aktarmıştı.

Yıllar sonra bile Sadakatsiz'in hala gündemde olan karakteri Volkan, aşk üçgenleriyle sürekli adından söz ettiriyor. Caner Cindoruk, Hakan Gence'nin programında ilginç bir anıyı açıkladı. Sadakatsiz dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından annesinin ağlayarak telefonla aradığını ifade etti. Annenin, "Oğlum sen niye böyle bir şeyi oynadın. Herkes sana değil bana küfrediyor." şeklindeki endişeli sözleri, genç oyuncuyu duygulandırmıştı.

Caner Cindoruk, annesinin bu tepkisine anlayışla yaklaştığını ve ona dizideki karaktere yönelik tepkiler olduğunu açıkladığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Bunlar karaktere edilen küfürler, hakaretler." diyerek annesinin endişelerini gidermeye çalıştığını anlattı. Sadakatsiz dizisi yayın tarihinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala izleyiciler tarafından hatırlanan ve konuşulan bir yapım olmaya devam ediyor. Caner Cindoruk'un canlandırdığı Volkan karakteri de bu süreçte izleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir karakter olarak hafızalarda yer ediniyor.

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'un annesinin tepkisi, onun oyunculuk kariyerinde unutulmaz anılar arasında yer alacak gibi görünüyor. Yıllar sonra dahi hatırlanan bu olay, Sadakatsiz dizisinin etkileyici ve akılda kalıcı hikayesi kadar, Caner Cindoruk'un karakterine olan ustalıklı ve samimi oyunculuğuyla da izleyicileri etkilemiştir. Dizi, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi ve beğeni toplamış, Volkan karakteri izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur. Caner Cindoruk'un annesiyle paylaştığı bu anı, ailesinin oyunculuk kariyerine olan desteğini ve onun başarılarına olan gururunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Sadakatsiz'in unutulmaz karakteri Volkan ve Caner Cindoruk'un başarılı oyunculuğu, izleyicilerin hafızalarında ve kalplerinde unutulmaz bir iz bırakmıştır.