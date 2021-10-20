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Cara Delevigne flaş cinsellik itirafı

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne katıldığı bir programda cinsellik üzerine flaş açıklamalarda bulundu. Ünlü model asansörde tek gecelik ilişki yaşadığını itiraf etti. Genç model iddialı sözleriyle programa damga vururken, sosyal medyada gündem oldu.

20 Ekim 2021 Çarşamba 15:31
Cara Delevigne flaş cinsellik itirafı
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Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, katıldığı bir programda cinsellik üzerine flaş açıklamalarda bulundu. Tüm bölümleri henüz yayınlanmayan programın yayınlanan bölümlerinde henüz çok genç yaşta asansörde tek gecelik bir ilişki yaşadığını itiraf eden Cara Delevingne, programa damga vurdu.


Asansörde yaşadığı tek gecelik ilişkiyi şu sözlerle ifade eden Delevingne “Aslında beni eve bırakacaktı ama asansörde öpüşmeye başladık. Yani çok seksiydi. Harikaydı. Onu sevmediğimden değil, onunla o gün falan tanıştığımdan ve 'bu çılgınlık' gibiydi” programın sonraki bölümlerinde cinselliği birçok kez yaşamaya başladıktan sonra erotik film izlemeyi bıraktığını da sözlerine ekledi.

Genç modelin itirafları programa damga vururken sosyal medyada da gündem oldu. Cara Delevingne, daha önce yaptığı cinsellik açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. Genç modelin yaptığı iddialı açıklamaların ardından izleyiciler programın diğer bölümlerini merakla beklemeye koyuldu.


Son Güncelleme: 20.10.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
Cara DelevingneCinsellik
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