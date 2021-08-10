Cara Delevingne, duşa girmeden önce verdiği çıplak pozla olay yarattı

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, son günlerde Canival Row adlı yapımın ikinci sezonuna dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor. Setten sık sık eğlenceli anları paylaşan güzel model cesur paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Güzel model şimdi de duşa girmeden önce tamamen çıplak olduğu bir poz sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel modelin bu paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Cara Delevingne paylaşımına kısa süre içerinde milyonlarca beğeni ve yorum geldi. Cara Delevingne daha önce de pantolonunu indirip iç çamaşırıyla poz vermişti.