Celal Şengör'den sevenlerini üzen veda! Tüm haklarını o isme devrederek ayrıldı!

Önemli bilim insanlarından olan Celal Şengör, uzun zamandır hastalıklarıyla uğraşırken sevenlerini üzecek bir haberi duyurdu. İTÜ'den emekli olarak akademik hayatını sonlandıran Şengör, kendi kütüphanesinde veda töreni düzenledi.

CELAL ŞENGÖR'DEN O İSME DEVİR TESLİM

Celal Şengör kütüphanesini oğlu Asım Şengör'e devretmesiyle tören düzenlendi. Devir teslim için İlber Ortaylı, Sinan Özeren gibi önemli isimler katılım sağladı. Şengör'inde veda konuşması sevenlerini göz yaşlarına boğdu.

Kütüphanesinde 50 bin kitap ve birçok belge bulunurken emekli olmadan önce derslerini ve lisansüstü ve doktora derslerini verdiği yer olan kütüphanesini oğluna teslim ettiğini açıkladı.





HASTALIĞINDA SON DURUM

Pandemi zamanında özenli bir yaşan süren ve evinden hiç dışarı çıkmadan devam eden Şengör, geçtiğimiz haftalarda ağır zatürre geçirmesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastalığından ötürü Azerbaycan'daki davete katılamayan bilim insanı, iyileşmesiyle beraber Azerbaycan'a giderek yer şekilleri hakkında incelemeler başlattı. Yürümekte zorluk çeken Şengör, her şeye rağmen işinin başında olması tebrikleri topladı.