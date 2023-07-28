Cem Adrian iptal edilen konseri sonrası böyle yanıt verdi

Melih Gökçek'in hedef göstermesiyle Yozgat'ta bulunan Sarıkaya Belediyesi, Cem Adrian'ın konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. Ancak Cem Adrian, bu duruma karşı sakin ve özgüven dolu bir cevap vermek için hazırlıklıydı.

Dün akşam Ayvalık'ta sahneye çıkan Cem Adrian, sahnede kendisini izlemeye gelen büyük bir kalabalığı etkileyici bir performansla adeta büyüledi. Coşkulu kalabalığın arasında olanların heyecanı gözlerinden okunuyordu. Cem Adrian, mikrofonu eline aldığında sessizlik hakim oldu ve şu sözleriyle herkesi etkiledi: "Başka bir cevaba ihtiyacım yok."

Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi, Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Cem Adrian'ın sahne alacağını heyecanla duyurmuştu. Ancak bu duyuru, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in hedef gösterme kampanyasına dönüşmüştü. Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef almış ve sosyal medyada olumsuz bir atmosfer yaratmıştı. Maalesef bu olumsuz etki sonucunda Cem Adrian konseri iptal edilmek zorunda kalınmıştı.





Ancak Cem Adrian, tüm bu negatif şartlara rağmen mücadelesini sürdürmüş ve dün Ayvalık Amfitiyatro'da unutulmaz bir konser vermişti. Sahne sonrasında sevenlerine hitap eden Cem Adrian, kalabalığı kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile selamladı. Kalabalık ve coşkulu izleyicilere şu sözleriyle teşekkür etti: "Sizin bu sevginizle, bu ilginizle her şeye rağmen burada olmanız, tüm bu negatif şartlara rağmen burada olmanız hayata en güzel cevabım. Çok teşekkürler. Başka bir cevaba ihtiyacım yok. Sizleri çok seviyorum."

Bu güçlü ve duygusal sözler, Cem Adrian'ın sanatçı kimliğinin yanı sıra güçlü karakterini de bir kez daha ortaya koyuyor. Negatif durumlar karşısında pes etmeyen ve müziğine olan bağlılığını gösteren Cem Adrian, hayranlarına olan minnettarlığını da ifade ediyor. Bu anlamlı mesajıyla Cem Adrian, sosyal medya platformlarında büyük bir destek ve sevgi dalgasına yol açtı. O gece Ayvalık Amfitiyatro'da yaşananlar, sanatın ve sevginin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Cem Adrian, Ayvalık Amfitiyatro'da sahne aldığında kalabalığı büyüleyici bir şekilde kendine çekti. Sahnedeki karizmatik duruşu ve etkileyici müziğiyle izleyicileri adeta büyüledi. Konser sonrasında sevenleriyle paylaştığı bir videoyu, sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Videoyu izleyenler, Cem Adrian'ın kalabalığa hitap ettiği anları yakından gözlemledi. Kalabalıkla içten bir bağ kurarak, şu sözleriyle seslendi: "Başka bir cevaba ihtiyacım yok. Sizin bu sevginizle, bu ilginizle burada olmanız, tüm olumsuzluklara rağmen burada olmanız, hayata en güzel cevabım."Bu ifadelerle Cem Adrian, olumsuzluklar karşısında güçlü ve pozitif duruşunu bir kez daha gösterdi. Sanatına ve müziğine olan bağlılığını ve sevenleriyle olan bağını vurgulayarak, kalabalığı etkilemeyi başardı. Bu olay, Cem Adrian'ın hayranlarının desteği ve onun kararlılık dolu kişiliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.