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Cem Karaca'nın hayatı film oluyor! Usta sanatçıyı o isim canlandıracak!

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Cem Karaca'nın hayatı film oluyor! Usta sanatçıyı o isim canlandıracak!
Hayatı ve başarısıyla adından bahsettiren Cem Karacan'nın hayatının film olduğu müjdesi verildi. Başrolü canlandıracak olan başarılı isim İsmail Hacıoğlu olurken filmin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Cem Karaca'nın hayatını anlatan film detayları...

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Cem Karaca, 2004 senesinde hayatını kaybetti. Karaca, Anadolu rockın kurucusu olarak bilinirken farklı gruplarla çalışan şarkıcı rock müziğinin bugüne gelmesinde büyük role sahiptir.

Cem Karaca'nın çocukluğu zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmasıyla bilinirken sanat ile iç içe olması ise başarıların temelini oluşturdu. Efsaneler arasında bulunan Karaca'nın hayatı sinema perdesinde yer alacağı müjdesi verildi.

Cem karaca filmi

CEM KARACA'NIN HAYATI FİLM OLUYOR

Başrol olarak İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı filmde Türk sinemasının başarılı yapımlarına imza atıldığı görüldü. Yer aldığı film ve dizilerde başarılı performansıyla dikkatleri çeken Hacıoğlu, Cem Karaca'ya hayat verecek.

Herkesin dört gözle beklediği filmin yönetmen koltuğunda yer alacak isim Yüksek Aksu oldu. Yapıcılığını Aytaç Medya ve Fikri Harika Prodüksiyon yer alacak. Film için Cem Karaca'nın yakın çevresiyle görüşüldüğü belirtildi. 

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