Cem Yılmaz, emekliler kervanına katıldı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, nstagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşarak 1988'den beri çalıştığını ve artık emekli olduğunu duyurdu. BAĞKUR'dan emeklilik dilekçesi onaylanan Yılmaz, yaptığı açıklamalarla ise herkesi güldürdü.





Türk komedi sektörünün önde gelen isimlerinden birisi olan Cem Yılmaz, uzun yıllar oyuncu ve yönetmenlik yapmıştır. Cem Yılmaz, EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanırken, Bağ-Kur'dan mekeli olmak için dileçöe veren ünlü komedyen dilekçesinin onaylandığını ve emekli maaşını almaya başladığını duyurdu.

12.800 TL MAAŞ BAĞLANDI..





Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşarak hayranlarına emekli olduğunu bildiren Cem Yılmaz, "1988 yılında başladığım meslek hayatımın sonuna geldim. Bundan sonra Bağkur'dan emekliyim. İlk maaşım yattı. 12.680 TL.. Teşekkürler hayat. Gerçekten çok mutluyum. Ciddi konuşmak isteyen emeklilerle görüşeceğim." şeklinde ifadeler kullandı.

'EVİNİZ VAR MI?'

Kısa sürede Cem Yılmaz'ın paylaştığı Kibariye'nin "İyimserim" şarkısıyla emeklilik duyurusu binlerce kişi tarafından görüldü. Yılmaz'ın emeklilik duyusunun altına 'Eviniz var mı?' yorumunu yazan Uraz Kaygılaroğlu'nun gönderisi beğeni rekoru kırdı. Ünlü komedyenin daha sonra paylaşımını sadece yorumlarla sınırladığı anlaşıldı.



