Cem Yılmaz NFT'lerini ne kadara sattı? Cem Yılmaz'a NFT piyangosu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, çeşitli şehir ve ülkelerden yaptığı stand up gösteriyle oldukça önemli paralar kazanmaya devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi sebebiyle gündeme gelen başarılı komedyen şu sıralarda ise Non- fungible token (NFT) eserleriyle gündeme gelmiş durumda. Cem Yılmaz sahibi olduğu 3 adet NFT’yi oldukça yüksek rakamlara sattı. İnsanlar Cem Yılmaz’ın NFT’lerinin ne kadara satıldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki Cem Yılmaz NFT’lerini ne kadara sattı?

Cem Yılmaz NFT’lerini Ne Kadara Sattı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine ait olan NFT’lerini yaklaşık 6 ethereum yani yaklaşık olarak 21 bin dolara sattı. 3 adet NFT toplamda 160 bin TL’ye satılmış oldu.

Cem Yılmaz’ın NFT’lerini Rıza Selçuk Saydam, Okan Uçkun ve Whiskybath kullanıcı adı olan kimliği belirsiz bir kişi satın aldı.