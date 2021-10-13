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Cem Yılmaz NFT'lerini ne kadara sattı? Cem Yılmaz'a NFT piyangosu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’a NFT piyangosu vurdu. Cem Yılmaz’ın geçen günlerde satışa çıkardığı 3 NFT’sini oldukça yüksek bir bedel karşılığında satıldı. Peki Cem Yılmaz NFT’lerini ne kadara sattı? İşte yanıtı...

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:39
Cem Yılmaz NFT'lerini ne kadara sattı? Cem Yılmaz'a NFT piyangosu
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, çeşitli şehir ve ülkelerden yaptığı stand up gösteriyle oldukça önemli paralar kazanmaya devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi sebebiyle gündeme gelen başarılı komedyen şu sıralarda ise Non- fungible token (NFT) eserleriyle gündeme gelmiş durumda. Cem Yılmaz sahibi olduğu 3 adet NFT’yi oldukça yüksek rakamlara sattı. İnsanlar Cem Yılmaz’ın NFT’lerinin ne kadara satıldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki Cem Yılmaz NFT’lerini ne kadara sattı?

Cem Yılmaz NFT’lerini Ne Kadara Sattı?


Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine ait olan NFT’lerini yaklaşık 6 ethereum yani yaklaşık olarak 21 bin dolara sattı. 3 adet NFT toplamda 160 bin TL’ye satılmış oldu.

Cem Yılmaz’ın NFT’lerini Rıza Selçuk Saydam, Okan Uçkun ve Whiskybath kullanıcı adı olan kimliği belirsiz bir kişi satın aldı.


Son Güncelleme: 13.10.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazNFT
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