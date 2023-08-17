Cem Yılmaz'dan bomba Ezgi Mola hamlesi

Cem Yılmaz Ezgi Mola'yı Takipten Çıktı! Erşan Kuneri Detayı Dikkat Çekti





Sosyal medyada komedyen Cem Yılmaz’ın Ezgi Mola’yı takipten çıkarması olay oldu. Cem Yılmaz’ın bu adımından sonra çeşitli fikirler meydana gelirken gebe olan Ezgi Mola’nın ünlü isimle birlikte yer almış olduğu Erşan Kuneri’nin yeni sezonunda yer almaması dikkat çekti.

Netflix de yayımlanıyor olan Erşan Kuneri’nin 2.sezon çekimlerine başlamış olan Cem Yılmaz, daha öncelerde dizide beraber rol arkadaşlığı yaptığı Ezgi Mola’yı sosyal medyadan takipten çıkardı.

Hamile olmasından dolayı diziye devam edemeyen Ezgi Mola’yı takipten çıkaran Cem Yılmaz’ın bu adımının sebebi herkes tarafından merak konusu oldu. Cem Yılmaz’ın takibi bırakmasına rağmen Ezgi Mola Cem Yılmaz’ı takip ediyor.

Erşan Kuneri dizisinin yeni sezonunda Uraz Kaygılaroğlu da yer almamaktadır. Dizinin yeni sezonunda kadroya eklenenler Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal’ dır.