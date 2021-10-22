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Cesur pozları hakkında konuşan Serel Yereli şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu

Bodrum Masalı adlı diziyle adını duyuran Serel Yereli, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyordu. Güzel oyuncu cesur paylaşımlarına ilişkin ilk kez konuştu. İngiltere’de yaşayan Serel Yereli şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu.

22 Ekim 2021 Cuma 15:34
Cesur pozları hakkında konuşan Serel Yereli şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu
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Bodrum Masalı adlı diziyle adını duyuran Serel Yereli, dizinin ardından müzik çalışmaları için İngiltere’ye yerleşti. İngiltere’de yaşamaya devam eden genç oyuncu sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Serel Yereli, söz konusu cesur pozlarına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu kendi kafasına göre takıldığını, cesur paylaşımlarını insanlara rahat olunabileceğini göstermek için paylaştığını söyledi.


Serel Yereli “İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum" sözleriyle devam ettiği açıklamasıyla dikkat çekti.

Kariyeri hakkında da konuşan Sereli, kendisinin müzikal oyuncusu olmak istediğini ancak babasının ölümünün ardından maddi kazanç elde etmek için oyunculuğu basamak olarak kullandığını söyledi.


Son Güncelleme: 22.10.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereSerel YereliBodrum Masalı
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