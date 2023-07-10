Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği 15 dakikalık davada bitti!

Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın uzun süredir boşanacakları yönünde ortaya atılan iddialarla sürdürdükleri evlilikleri, tek celsede sona erdi. Çift, İzmir Ödemiş Mahkemesi'nde anlaşmalı bir şekilde boşandı.





2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın iddia edilen ayrılığı uzun süredir tartışılıyordu. 2. sayfada yer alan haberlere göre örnek evlilik olarak gösterilen çift, kötü haberi verdi.

15 DAKİKADA BOŞANDILAR





Evlilikleri kargaşa içinde olan çift, çift terapisi gördükten sonra barıştıklarını söyledi. Hayatının en güzel anlarından bazılarına da ortak olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, İzmir Ödemiş'teki adliyede son buldu. Dostane şekilde boşanan çiftin davasının 15 dakika sürdüğü öğrenildi. Barışçıl bir şekilde boşanan çiftin çocukları Okan Ali'nin velayetinin anneye verilmesi konusunda da anlaşıldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.