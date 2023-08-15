  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in sevilen oyuncusu çıktı

Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in sevilen oyuncusu çıktı

Yayınlanma:
Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in sevilen oyuncusu çıktı
Ceyda Düvenci'nin babası sevilen dizinin oyuncusu çıktı. Güzel oyuncunun babası da kendisi gibi oyuncu. Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci'nin babası kim? Hangi dizilerde rol almıştır? İşte ayrıntılar.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'de oynadığı ortaya çıktı.  Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci'nin babası da oyuncuymuş.

ceyda düvenci

Ünlü isim, Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran oyuncu Ceyda Düvenci'nin de babası Poyraz Karayel'de oynadığı olduğu ortaya çıktı.

Son zamanlarda eşiyle boşanma haberleriyle konuşulan Ceyda Düvenci'nin özel hayatı merak konusu. Ünlü oyuncunun babasının kendisinden daha ünlü olduğu ortaya çıktı.

46 yaşındaki Ceyda Düvenci oyunculuğa 1995 yılında Palavra Aşklar dizisindeki rolüyle başlamıştır. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye'nin üçüncü güzeli seçildi. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol aldı.

Ünlü oyuncunun babasının ismi İsmail Düvenci'dir.

ismail düvenci

Oyuncu, Mahallenin Muhtarları, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Binbir Gece, Dudaktan Kalbe, Arka Sokaklar, Umutsuz Ev Kadınları, Ezel gibi dizilerde rol almıştır.

İsmail Düvenci Poyraz Karayel'de rol almıştır.

Magazin
Ece Erken'den eski eşine nafaka öfkesi: Sosyal medyada duyurdu
Ece Erken'den eski eşine nafaka öfkesi: Sosyal medyada duyurdu
Mustafa Sandal’ın kaslarına ameliyat iddiası! Bu kadarına kimse inanamadı: Six pack’leri gören bir daha baktı!
Mustafa Sandal’ın kaslarına ameliyat iddiası! Bu kadarına kimse inanamadı: Six pack’leri gören bir daha baktı!
Demet Özdemir’e aşk yaramış! Güzel oyuncudan tatil pozları gecikmedi: ''Güneş kadar güzel'
Demet Özdemir’e aşk yaramış! Güzel oyuncudan tatil pozları gecikmedi: ''Güneş kadar güzel'
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Disney Plus'a ağır sözler: Konuşursam çok ağır konuşacağım!
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Disney Plus'a ağır sözler: Konuşursam çok ağır konuşacağım!
Şarkıcı Gökçe’ye yasak üstüne yasak! İkinci konserine de iptal kararı..
Şarkıcı Gökçe’ye yasak üstüne yasak! İkinci konserine de iptal kararı..
Türkiye'deki konserine hazırlanan Robbie Williams'ı izlemenin bedeli 17 bin TL!
Türkiye'deki konserine hazırlanan Robbie Williams'ı izlemenin bedeli 17 bin TL!
Emret Komutanım dizisinin sevilen ismiydi! TikTok vurgununda adı liste başında çıktı
Emret Komutanım dizisinin sevilen ismiydi! TikTok vurgununda adı liste başında çıktı