Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in sevilen oyuncusu çıktı

Ceyda Düvenci'nin babası sevilen dizinin oyuncusu çıktı. Güzel oyuncunun babası da kendisi gibi oyuncu. Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci'nin babası kim? Hangi dizilerde rol almıştır? İşte ayrıntılar.