Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in sevilen oyuncusu çıktı
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'de oynadığı ortaya çıktı. Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci'nin babası da oyuncuymuş.
Ünlü isim, Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran oyuncu Ceyda Düvenci'nin de babası Poyraz Karayel'de oynadığı olduğu ortaya çıktı.
Son zamanlarda eşiyle boşanma haberleriyle konuşulan Ceyda Düvenci'nin özel hayatı merak konusu. Ünlü oyuncunun babasının kendisinden daha ünlü olduğu ortaya çıktı.
46 yaşındaki Ceyda Düvenci oyunculuğa 1995 yılında Palavra Aşklar dizisindeki rolüyle başlamıştır. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye'nin üçüncü güzeli seçildi. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol aldı.
Ünlü oyuncunun babasının ismi İsmail Düvenci'dir.
Oyuncu, Mahallenin Muhtarları, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Binbir Gece, Dudaktan Kalbe, Arka Sokaklar, Umutsuz Ev Kadınları, Ezel gibi dizilerde rol almıştır.
İsmail Düvenci Poyraz Karayel'de rol almıştır.