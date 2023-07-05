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Cinsiyet değiştiren fenomenle yakalanmıştı! Kısmetse Olur Oğulcan'dan bomba açıklama

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Cinsiyet değiştiren fenomenle yakalanmıştı! Kısmetse Olur Oğulcan'dan bomba açıklama
Kısmetse Olur'un popüler ismi Oğulcan Yılmaz, tatilde fenomen Mika Can Raun ile görüntülendi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak ikili bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Sonunda Oğulcan Yılmaz, Mika Raun ile ilgili bir açıklama yaparak durumu açıklığa kavuşturdu. İşte Oğulcan Yılmaz'ın açıklaması...

Kısmetse Olur yarışmasında popülerlik kazanan Oğulcan Yılmaz, bir süre önce ayrıldığı Cansel Ayanoğlu ile ilişkisinden sonra dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tatilde fenomen Mika Can Raun ile görüntülenen Yılmaz, sosyal medyada aşk iddialarının hedefi haline geldi. Ancak ikili bir süre sessizliklerini korurken, Oğulcan Yılmaz sonunda Mika Raun ile ilgili açıklama yapma gereği duydu. İşte detaylar...

KISMETSE OLUR OĞULCAN'IN AÇIKLAMASI

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Oğulcan Yılmaz, Mika Raun ile tatil fotoğrafları sosyal medyada yayılınca Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan bir olay hakkında açıklama yapmak istedim.

Mika ile tatil yaptığımız otelde şans eseri arkadaşlarım sayesinde karşılaştık ve tanıştık, sadece bu kadar.

İki gün önce, denize gitmek için arkadaş grubu olarak ayrıldık ve yan yana yürüdük, mekana el ele girmedik ya da başka saçma düşüncelerle insanları manipüle etmedik.

Tekrar vurgulamak istiyorum, sadece arkadaşız. Daha fazlası söz konusu değil. Ancak olaylar gereğinden fazla abartılmaya başlandı.

İnsanlar, anlamsız düşüncelerle Oğulcan'ın el ele olduğu bir sürü varsayımlara kapıldı. Arkadaşlar, Mika ile sadece arkadaşız, sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok."

Oğulcan Yılmaz'ın bu açıklamasıyla birlikte, spekülasyonlar ve dedikodular biraz daha yatışmış gibi görünüyor. Ancak ilişkileriyle ilgili gelecekte neler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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