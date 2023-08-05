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Cinsiyet değiştirip bambaşka biri olan Mika Raun'dan bikinili pozlar

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Cinsiyet değiştirip bambaşka biri olan Mika Raun'dan bikinili pozlar
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un şaşırtıcı dönüşümü! Estetik müdahaleler ve cinsiyet değiştirme operasyonu sonrasında adeta yeniden doğdu. Ünlü ismin bikinili pozları olay oldu. İşte Raun'un o pozu...

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, estetik müdahaleler ve cinsiyet değiştirme operasyonu sonrasında dikkat çeken bir dönüşüm geçirdi. Artık tamamen kadın görünümünde olan ünlü fenomen, Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettirdi.

Mika Can Raun, sosyal medyada sık sık gündeme gelerek takipçilerinin ilgisini çekiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen fenomen, meme ve burun estetiği gibi cerrahi müdahalelerle fiziksel görünümünü büyük ölçüde değiştirdi. Bu dönüşümüyle adeta yeni bir kimlik kazanan Raun, şimdi tüm sosyal medya platformlarında kadın güzelliğiyle parlıyor.

MİKA RAUN'UN OLAY OLAN POZU

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Özellikle Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kadın, Mika Can Raun'un güzelliğine övgüler yağdırdı.

Magazin
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