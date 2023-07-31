  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Çocuklar Duymasın oyuncusunun annesi herkesi şaşırttı! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıymış

Çocuklar Duymasın oyuncusunun annesi herkesi şaşırttı! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıymış

Yayınlanma:
Çocuklar Duymasın oyuncusunun annesi herkesi şaşırttı! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıymış
Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu karakterini canlandıran Ayçecan Tatari, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanırken annesi ise görenleri şaşırttı. Tatari'nin annesi meğerse Kızılcık Şerbeti'nin yıldız ismiymiş.

Bir zamanların en çok izlenen dizisi olan Çocuklar Duyması'nda Duygu karakterinin gerçek annesi görenleri şaşırttı. Ayşecan Tatari'nin annesi meğer çok ünlü bir oyuncuymuş. Ünlü ismin annesi, Kızılcık Şerbeti'nin bilinen isimlerinden olduğu ortaya çıktı. İşte Ayşecan Tatari'nin ünlü annesi...

Ayşecan Tatari'nin annesinin, ekranda reyting rekorlarının zirvesinde olan ve listenin ilk sırasında yer alan Kızılcık Şerbeti'ndeki Sönmez karakterine gözler çevrildi. Sevilen karakter Sönmez'e hayat veren ünlü isim Aliye Uzunatağan meğerse Çocuklar Duymasın Duygu'nun annesiymiş.

Çocuklar Duymasın Duygu annesi

1951 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Aliye Uzunatağan, İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Uzunatağan, sayısız sinema ve dizi filmlerde yer aldı. 1997'de Kara Melek dizisindeki Saliha Sökmen rolüyle oldu.

2022 yılına yayın hayatına geçen Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakteriyle ekranlarda bulunuyor. 

Magazin
Hadise leoparlı tulumuyla sahneyi salladı! Dudak ısırtan tarzını görenler mest oldu
Hadise leoparlı tulumuyla sahneyi salladı! Dudak ısırtan tarzını görenler mest oldu
Türkiye güzeli Şevval Şahin, denizde sevgilisine öpücükler yağdırdı
Türkiye güzeli Şevval Şahin, denizde sevgilisine öpücükler yağdırdı
Hadise ve Murda el ele ilk görüntüyü verdi
Hadise ve Murda el ele ilk görüntüyü verdi
Ufak Tefek Cinayetler Dizisinde Tülin Ece'nin Değişimi Gündem Oldu
Ufak Tefek Cinayetler Dizisinde Tülin Ece'nin Değişimi Gündem Oldu
Bir dönemin en çok konuşulan ismiydi! Ajdar'ın sahne ücretini duyanlar gülme krizine girdi!
Bir dönemin en çok konuşulan ismiydi! Ajdar'ın sahne ücretini duyanlar gülme krizine girdi!
Çok sevilen partnerler yıllar sonra bir arada! Dudaktan Kalbe'den sonra o dizide buluşacaklar
Çok sevilen partnerler yıllar sonra bir arada! Dudaktan Kalbe'den sonra o dizide buluşacaklar
Günlerdir herkes Özlem Tekin'i arıyordu! Ünlü şarkıcının nerede olduğu ortaya çıktı
Günlerdir herkes Özlem Tekin'i arıyordu! Ünlü şarkıcının nerede olduğu ortaya çıktı