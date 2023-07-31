Çocuklar Duymasın oyuncusunun annesi herkesi şaşırttı! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıymış

Bir zamanların en çok izlenen dizisi olan Çocuklar Duyması'nda Duygu karakterinin gerçek annesi görenleri şaşırttı. Ayşecan Tatari'nin annesi meğer çok ünlü bir oyuncuymuş. Ünlü ismin annesi, Kızılcık Şerbeti'nin bilinen isimlerinden olduğu ortaya çıktı. İşte Ayşecan Tatari'nin ünlü annesi...

Ayşecan Tatari'nin annesinin, ekranda reyting rekorlarının zirvesinde olan ve listenin ilk sırasında yer alan Kızılcık Şerbeti'ndeki Sönmez karakterine gözler çevrildi. Sevilen karakter Sönmez'e hayat veren ünlü isim Aliye Uzunatağan meğerse Çocuklar Duymasın Duygu'nun annesiymiş.





1951 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Aliye Uzunatağan, İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Uzunatağan, sayısız sinema ve dizi filmlerde yer aldı. 1997'de Kara Melek dizisindeki Saliha Sökmen rolüyle oldu.

2022 yılına yayın hayatına geçen Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakteriyle ekranlarda bulunuyor.