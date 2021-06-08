Çukur Selim Koçovalı hasta mı? Öner Erkan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Öner Erkan'ın yeni halini görenler ünlü oyuncunun sağlık durumundan şüphe ettiler. Ünlü oyuncunun hasta olup olmadığını araştıran kişiler, Öner Erkan neden saçını kazıttı? Öner Erkan'ın sağlık durumu iyi mi? şeklinde sorulara yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler...

Öner Erkan hasta mı?

Sevilen dizi Çukur'da final bölümünde hafızalara kazınan başarılı oyuncu Öner Erkan, Selim Koçovalı karakterini canlandırmıştı.

Öner Erkan kimdir?

Oyuncunun saçlarını kazıtmış gören takipçiler üzülmeye başlamıştı fakat bu üzüntünün yanlış olduğu anlaşıldı. Ünlü oyucnu Öner Erkan'ın hasta olmadığı ve yeni bir proje çalışmasından dolayı saçlarını kazıttığı ortaya çıktı.

4 Ocak 1980'de doğan Öner Erkan 15-16 yaşlarında oyunculuk kursuna gitti. Tiyatro ile bu şekilde tanışan oyuncu 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2002'de mezun oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan başarılı oyuncu ardından TRT'de bir çocuk programında sunuculuk yptı. 2002-2004 seneleri arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda iki sezon dançı olarak görev aldı. Ardından 2004 senesinde de Oyun Atölyesi'ne girdi. Başarılı oyuncunun Bonova Bonova filminden de Altın Portakal En Yiyi Erkek Oyuncu Ödülü bulunuyor.

Ünlü oyuncu Yalan Dünya dizisinde Bora karakterini oynamıştır. Şuanda ise hala Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterini oynamaktadır.