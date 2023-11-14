CZN Burak aylık geliri ve mal varlığını açıkladı: Babasıyla davalık olmuştu

Yaptığı sosyal projelerle adını duyura n CZN Burak son zamanlarda babası ile yaşadığı tatsız olaylarla konuşuluyor. CZN Burak bu konuyla ilgili konuştu. Detaylar haberimizde…





CZN BURAK ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A ANLATTI! BABASININ YANINDA MAAŞLA ÇALIŞIRKEN ALDIKLARINI SAYDI



Armağan Çağlayan'a konuk olan CZN Burak, babasının para konusunda her zaman muhafazakâr olduğunu, ne kadar ünlü olursa olsun yine de babasının maaşlı çalışanı olduğunu söyledi. Babasıyla kavgaya varan süreci anlatan CZN Burak, çalışan olduğu dönemde mal varlığını da ortaya çıkardı.

Son dönemde babasıyla yaşadığı sorunlarla tanınan CZN Burak, Armağan Çağlayan'a hayatını anlattı. Babasıyla çocukluğundan beri sorunlar yaşadığını ve annesine çok bağlı olduğunu belirten CZN Burak, sosyal medyanın kendisine verdiklerinin çoğunu götürdüğünü sözlerine ekledi.

Babasının her zaman maaşlısı olduğunu, ünlü olduğunda bile maaşlı çalışmadığını, ortaklığının olmadığını söyleyen CZN Burak, babasının maddi açıdan her zaman tedbirli olduğunu belirtti.

CZN Tanınırlığı arttıkça şirketin adını değiştirdiğini söyleyen Burak, o dönemde maaş aldığını söyledi.

BABASI MAAŞ VERİYORMUŞ

CZN Burak yaşadıklarını anlatırken "2018 sonrası 2020'e kadar ben yine yanında çalıştım en fazla bir araba değiştirebildim, bir ev aldım, ablamla kalıyorum. İşe gidip geliyorum, elimden ne gelirse yapıyorum. Çok takipçi olduktan sonra iyilik yapmayı seviyordum zaten durumum varken de yapmaya çalışıyorum. Biz yemek videoları çekiyoruz, yiyen var yemeyen var" dedi ve ekledi:

BABASININ O LAFI ŞOKE ETTİ

"Sosyal projeler yapmaya başladım, maddi olayları içimde sakladım o kısmı göstermek istemedim. İsim yurt dışına açılmaya başladı, bir konuda babamla anlaşamadık, bunu söylemek istemiyorum. Ama gidip 'arkamdan neden bunu yaptın' diye sitem ettim. O da istediğimi yaparım dedi. 'Eşek gibi oturacaksın susup' dedi. Zoruma gitti adli bir süreç oldu, sonra geldi 'Baba oğuluz yaptığın ayıp' dedi. Oysa o bana söylemek istemediğim şeyi yaptı. Barışmadık... Davayı geri aldım, ama işleri ayırdık. Ceketimi alıp çıktım... Sürekli bir para mevzusu var, sonra gittim kendime yer açtım."