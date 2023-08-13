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CZN Burak Babası Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı

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CZN Burak Babası Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı
Gülerek çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve İstanbul'da restoranı bulunan CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, babası tarafından dolandırıldığını belirterek dava açtı. Sıkıntılı günler geçiren ünlü isim bu süreçte hızla kilo vermeye başladı. Şimdilerde İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, 51,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da son halini sık sık paylaşıyor.

Gülerek çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve İstanbul'da restoranı bulunan CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını belirterek dava açtı.

Sıkıntılı günler geçiren ünlü isim bu süreçte hızla kilo vermeye başladı.

ZAYIFLIĞI ENDİŞELENDİRDİ

Şimdilerde İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, 51,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da son halini sık sık paylaşıyor. Genç ismin hızla kilo vermesi sevenlerini de endişelendirdi.

NE OLMUŞTU?

CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Bunun üzerine açıklama yapan baba İsmail Özdemir ise hakkındaki iddiaları reddetti. Oğlunun bu günlere kendisinin sayesinde geldiğini söyleyen baba, 'Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu' demişti.

Magazin
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