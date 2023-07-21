CZN Burak'a baba şoku! Yola birlikte çıkmışlardı, davalık oldular: İşte herkesi şaşırtan nedeni

Sosyal medyanın gündeminde CZN Burak ve babası arasında geçen olaylar yer alıyor! CZN Burak dolandırılmış! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CZN BURAK BABASIYLA DAVALIK OLDU

Birçok işletmesi olan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan CZN Burak babası ile davalık oldu. CZN Burak deprem felaketi sonrasında bölgeye ettiği yardımlarla çok konuşulmuştu ve bu süreç babasıyla arasına mesafe girmesine sebep oldu. İddialara göre CZN Burak'ın yaptığı yardımlara babası engel olmaya çalıştı. Yapılan haberlere göre CZN Burak yeni bir sayfa açmak istedi ve babasının isim haklarını sattığını öğrendi.





CZN Burak ve babası arasında görülecek ilk mahkeme Eylül ayında Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. CZN Burak babası tarafından dolandırıldığını dile getirdi ve mekanlardan fotoğrafının indirilmesini söyledi. CZN Burak sosyal medya hesabında 'Lütfen ismimi, resmimi korsan olarak kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin.' paylaşımını yaptı. CZN Burak'ın yeni girişiminde tek başına ilerleyeceği konuşuluyor. Burak Özdemir'in lüks araçlarını satarak sermaye yapmaya başladığı ve Eylül ayında yeni işletmesini açması bekleniyor. CZN Burak konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı; 'İnsanlar benim babamın 40 senelik bir iş insanı olduğunu bilmiyor. Baba oğul ilişkisi patron işçi ilişkisinden daha öte. Ben babama artık eskisi gibi olmayacak, hayatımda iyileştirme istiyorum, ben CZN Burak oldum dedim.'