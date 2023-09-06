CZN Burak'tan acı görüntü: Hastane yatağından paylaştı

Yaptığı yemekler ve yardımlar ile konuşulan fenomen CZN Burak’tan hayranlarına üzücü bir haber geldi. Detaylar haberimizde…







ÇOK ZAYIFLAMIŞTI: CZN BURAK'TAN KORKUTAN HABER! ÜNLÜ İSİM HASTANEYE YATTI

Sosyal medya ağlarında çok aktif olan Burak Özdemir son günler de yaşadığı rahatsızlık nedeni ile zor günler geçiriyor. Milyonlarca takipçisi ve hayranı olan CZN Burak’ın son hali sevenlerini üzdü.

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni Şef Burak Özdemir safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. CZN Burak, hastane yatağındaki durumunu takipçilerine bildirdi.

Gülerken çektiği yemek videolarıyla dünyaca ünlü olan Czn Burak, son mesajıyla hayranlarını korkuttu.

Safra kesesindeki rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılan fenomen, durumunu hastane yatağında paylaştı.

HIZLA KİLO VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden ve zor bir dönemden geçen Fenomen Czn Burak, son dönemde hızlı kilo vermesiyle manşetlere çıkmıştı. İğne ipliğe dönüşme olgusu bu kez sağlık sorunlarıyla da kendini gösteriyor. Czn Burak safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığında sosyal medya hesabından takipçilerine şu ifadeleri aktardı:

"Nazar. Çok şükür iyiyim biraz safra kesesinden rahatsızlığım vardı. Hepinizi seviyorum."