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Defne Samyeli o ülkenin gündemine oturdu! Bu özelliğiyle araştırma konusu olacak

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Defne Samyeli o ülkenin gündemine oturdu! Bu özelliğiyle araştırma konusu olacak
1991 yılında katıldığı güzellik yarılması ile adını duyuran Defne Samyeli şu sıralar cildi ile gündemde. Çinli bilim adamları güzel oyuncunun cildinin sırrını merak edip araştırmak istiyorlar. Bu istek üzerine Defne Samyeli Çin’e gitmek için gün saymaya başladı. İşte detaylar…

1972 doğumlu Defne Samyeli oyunculuk ve şarkıcılık kariyeri ile konuşuluyor iken şimdi ise cildinin güzelliği ile konuşuluyor. Detaylar haberimizde…

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DEFNE SAMYELİ'NİN CİLDİ BU ÜLKEDE ARAŞTIRMA KONUSU OLDU

Defne Samyeli, Çin'de genetik kökenler ve genç cilt üzerine araştırma yapan genetikçilerin dikkatini çekti. Samyeli önümüzdeki günlerde Pekin'e giderek cildiyle ilgili bir çalışmaya katılacak.

Defne Samyeli'nin cildi inceleme konusu oldu. Çin'deki Xiamen Üniversitesi'nden genetik bilim insanları, dünya çapında cildin genetik kökeni ve gençliği için farklı ülkelerden alınan örnekleri incelemeye başladı.

İddiaya göre araştırma için Türkiye’den Defne Samyeli'yi incelediler. Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Çin'in başkenti Pekin'e seyahat etmeye hazırlanan Samyeli, gençlerin genetiği ve cildi üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacak.

 51 yaşındaki ünlü, ayrıca yaklaşık 4.000 kişinin önünde cilt sağlığı ve güzelliği üzerine bir konuşma yapacak.

GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞKINIM

Defne Samyeli heyecanlandığını belirterek şunları ekledi:

"Gerçekten şaşkınım. Ortadoğu'dan ilgi görmeye alışkınım. Ancak konferansa pek çok insanın beni dinlemeye geleceğini bilerek Uzakdoğu'dan böyle bir grubun beni izlediğini, hatta araştırma yaptığını öğrenmek şaşırtıcıydı. Tabii ki çok mutluyum. Dünyanın neresinde olursa olsun geniş bir kitlenin önünde öne çıkıp tutku ile ilgilendiğim konular hakkında konuşmaktan mutluyum.

 Defne Samyeli ayrıca Çin'in güzellik ve cilt sağlığı konusunda kapsamlı araştırma ve deneyimiyle güzellik ve kozmetik sektörüne öncülük ettiğini söyledi.

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