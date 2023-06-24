Defne Samyeli, tesettürün faydalarını anlattı sosyal medyada da tepkileri topladı!

Oyunculuk ve şarkıcılık dışında YouTube kanalında programı da bulunan Defne Samyeli, TV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde tesettürlü bir kadın karakterine hayat veren Feyza Civelek ile yaptığı sohbette tartışmalı bir açıklama yaptı.

Başörtüsünün boynunu ve yaş çizgilerini kapattığını söyleyen Defne Samyeli, "Eşarpla yüz şeklini değiştirebilirsin, kafa şeklini değiştirebilirsin, uzayabilirsin. Dip boyasının gelmesi halinde dert etmiyorsun" şeklinde ifadeler kullandı.

"BAŞÖRTÜSÜYLE YÜZÜNE İSTEDİĞİN ŞEKLİ VEREBİLİYORSUN",





Başörtüsünün faydalarını sıralayan Defne Samyeli, “Başörtülü bir arkadaşım anlattı. Aslında saklanmanın insanı daha güzel ve aynı zamanda da genç gösterdiğine dair notlar var. Çünkü yaşı ortaya çıkaran nokta boyun ve çene hattı" Şeklini değiştirebilir, boyunu uzatabilirsin. En iyi tarafı saçlarını boyama derdin yok." dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Defne Samyeli'nin bu açıklaması ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Samyeli'nin yorumları, "Neden kapanmıyorsun?", "Başörtüsü estetik amaçlı değildir" ve "Başörtünün estetikle alakası yok" şeklindeydi.