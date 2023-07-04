Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle sevgili oldu! Aralarında tam 11 yaş fark var!

Ünlü model ve oyuncu Deren Talu, son zamanlarda medyanın ve hayranlarının ilgisini çeken bir ilişkiye adım attı. Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu'nun yeni sevgilisi, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral oldu. Ancak bu ilişkide dikkat çeken bir detay var, ikisi arasında tam 11 yaşlık bir yaş farkı bulunuyor.

Deren Talu'nun 27 yaşında olduğu bilinirken, Emir Aral ise 38 yaşında. Bu yaş farkı, bazı insanlar için dikkate değer olabilir, ancak aşkın sınırları ve yaş farkının önemi kişiden kişiye değişebilir. Çiftin bu yaş farkına rağmen birbirlerine çok iyi anlaştıkları ve birbirlerinden etkilendikleri söyleniyor.





Güzel model ve oyuncu Deren Talu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ile bir ilişki yaşıyor. Aralarında 11 yaş farkı bulunan çift, bir süredir birlikte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Emir Aral, Galatasaray'ın e-spor alanında yapılan değişiklik sonrası şubenin başına geçmiş olan bir teknoloji şirketi sahibidir.

Deren Talu'nun, annesi Defne Samyeli'nin yeni yaşını kutlamak için Bodrum'da ailesiyle birlikte olduğu sırada, ilişkisini gizlemediği ve yeni sevgilisiyle el ele gezdiği ortaya çıkmıştır. Çift, yaş farkına rağmen iyi anlaştıklarını ve birbirlerinden etkilendiklerini belirtmişlerdir. Haberlere göre, Deren Talu'nun ilişkisini saklamadığı ve çiftin el ele gezip birlikte vakit geçirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde, Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli'nin yeni yaşını kutlamak için Bodrum'da ailesiyle bir araya geldiği sırada, yeni sevgilisi Emir Aral da yanındaydı.

Deren Talu ve Emir Aral'ın ilişkisi hakkında daha fazla ayrıntı bilinmese de, bu yeni aşkın hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, çiftin birlikte mutlu bir ilişki sürdüreceğini umarız...