Demet Akalın'dan beklenmedik Hande Yener itirafı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koroanvirüs salgını nedeniyle tüm vaktini evinde geçiren Demet Akalın, telefonla katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın'dan beklenmedik Hande Yener itirafı!
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Yıllardır küs kaldığı ve sürekli polemik yaşadığı Hande Yener hakkında konuşan Demet Akalın, "Çok sevimsiz zamanlar geçirdik. İkimiz de çok sert karakterleriz ama bir araya geldiğimizde pamuk gibiyiz. Bence yine de geç kalmış değiliz çünkü bizden sonra gelen şarkıcı nesile de örnek olduk diye düşünüyorum." diye konuştu.  Akalın sözlerine "Birbirimizi çok yedik ama niye yedik belli değil. Yine de dediğim gibi; geç kalmış sayılmayız. O da çok başarılı olsun, çok mutlu olsun istiyorum. Birbirimiz için aynı şeyleri düşünüyoruz. Kavgalar, gürültüler geride kaldı." diye devam etti.  Hande Yener cephesinden gelecek cevap merakla beklenmekte.  

Demet Akalın'dan beklenmedik Hande Yener itirafı!
Demet Akalın ayrıca, karantina sürecinde farkına vardığı gerçekleri de dile getirdi.  İsraf konusunda akıllandığını söyleyen Akalın; "Ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi. Herkes başka şeyler için mücadele ediyor. Ne için mücadele edersin? 'İyi para kazanayım, iyi bir evim olsun, iyi bir arabam olsun' diye. Ölene kadar insanlar hep bu yönde kendilerini bilinçlendirirler ve para kazanmaya odaklanırlar.''  ifadfelerini kullandı.  

Demet Akalın'dan beklenmedik Hande Yener itirafı!

Önceleri harcamalarının dozunu kaçırdığını belirten Akalın, "Korkunç şeyler alıyormuşum, onların hepsini hayatımdan çıkardım. Her şeyin kıymetini daha fazla öğrendim. Hiçbir şekilde israf olsun istemiyorum. Hira'ya da aynı şeyleri anlatıyorum. 'Dışarıdan baktığımda ben bayağı müsrifmişim' diye kendi kendimi sorguladığım zamanlar oldu. Onun için belki de bu 2,5 aylık süreç adam olmam için bana biraz iyi oldu." diyerek bu konu hakkında daha duyarlı olacağını belirtti.  

Demet Akalın'dan beklenmedik Hande Yener itirafı!
 

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 18:49

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