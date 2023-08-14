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Demet Akalın ile Resul Dindar arasında saat kavgası! Sahnede birbirlerine girdiler!

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Demet Akalın ile Resul Dindar arasında saat kavgası! Sahnede birbirlerine girdiler!
Artvin festivalinde sahneye çıkan Resul Dindar ile Demet Akalın'ın arasında saat kavgası çıktı. Kameralar önünde yaşanan gerginliği seyirciler pür dikkat izledi.

Artvin Arhavi'de belediyenin düzenlediği 'Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde Demet Akalın ile Resul Dindar arasında şiddetli tartışma yaşandı. Dindar ve Akalın, programın zamanlaması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kameralar önünde tartıştı.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Resul Dindar, festivalin 5. gününde sahne aldı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla buluşturan Dindar, sahne programı çerçevesinde saat 22.00'de sahneyi Demet Akalın'a teslim edecekti. Ünlü şarkıcı, konser saati uzayınca Demet Akalın'ın sahneden inmesi için kendisine baskı yaptığını öne sürdü.

Demet Akalın ile Resul Dindar arasında saat kavgası

Konseri sırasında izleyenlere seslenen Resul Dindar, "Demet Akalın saat 22.30'da çıkmak istedi, olmazsa gidecekmiş. Sahnemi erken bitirmemi istedi. Ben buraların çocuğuyum, Karadeniz müziğiyim. Beni tanımıyorsun sen.. Menim saatim (23.00)” diye konuştu.

DEMET AKALIN SAHNEYİ BASTI

Demet Akalın ile Resul Dindar arasında saat kavgası

Resul Dindar'ın konuşmasının ardından sahneye gelen Akalın, Dindar ile kısa bir süre tartıştı ve daha sonrasında da sahneden ayrıldı. Akalın daha sonra Dinar'ın iddialarını sosyal medyadan yalanladı. Akalın, paylaşımında böyle bir durumun olmadığını belirterek Ben 22.00'de sahneye çıkacaktım, Resul Bey 22.30'a kadar sürdürdü konserini Ben de bekliyordum saygısızlık olmasın. Sonra sahneye çıktım ve güzel bir konser verdim." ifadelerini kullandı.

Heyecanın ardından coşkulu bir akşam kutlandı. Resul Dindar, izleyenlerin isteklerini bozmadan konserine devam ederken, hemen ardından sahneye çıkan Akalın da sevilen şarkılarını söyledi. Her iki sanatçının hayranlarının konser alanını doldurduğu görüldü.

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