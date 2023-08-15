Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede kavga etti! Dinleyiciler inanamadı: Nedenini duyanlar...

Artvin’de bu yıl 49'uncusu düzenlenen rhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katılım çok fazla yoğundu. festival'in 5. gününde düzenlenen konsere Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Resul Dindar ile pop müziğin başarılı ismi Demet Akalın çıktı.

Resul Dindar sahneye çıktığında en sevdiği şarkıları hayranlarıyla buluşturdu. 20:30-22:00 Resul Dindar festival programı çerçevesinde sahne aldı. Saat 22.00'de sahneye çıkması gereken Akalın, konsere devam eden Dindar'a tepki gösterdi.





Konser sırasında Resul Dindar'ın yanına bir asistan gelip kulağına bir şeyler fısıldayınca Dindar, Demet Akalın'ın kendisinden sahneyi kedisine vermesini istediğini öne sürdü.





Yaşanan gelişmenin hemen ardından Resul Dindar, izleyicilere bir açıklama yaptı. Dindar, açıklamasında Demet Akalın'ın sahneye 22.30'da çıkmak istediği talebini belirterek çıkmaz ise gideceğini söyledi. Kendisinin sahneyi erken bitirme talebiyle karşı karşıya kaldığını belirten ünlü şarkıcı Karadeniz'li birisi olarak kendisini herkesin tanıdığını ifade etti ve "Benim saatim on bir” diye konuştu.

Resul Dindar'ın konuşması sonrası sahneye çıkan Demet Akalın, Dindar ile kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra da sahneden ayrıldı. Resul Dindar ise konserine bir süre daha devam etti..





Sahneden inen Resul Dindar'ın yerine Demet Akalın çıktı ve sevenleriyle buluşarak en güzel şarkılarıyla onları coşturdu.