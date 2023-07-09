Demet Özdemir boşanır boşanmaz yeni aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Son haberlere göre, ünlü oyuncu Demet Özdemir'in evliliği sekiz ayda sona eren Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmektedir. İddialara göre, Demet Özdemir Yunan DJ Sergio ile yakınlaşmıştır. İkili, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışmış ve sonrasında Sergio'nun sahnelerine Özdemir katılmaya başlamıştır.



SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞİYORLAR





Bu iddialara ilişkin olarak, takipçiler arasında merak ve spekülasyonlar ortaya çıkmıştır. Özdemir ve Sergio'nun sosyal medyada ortak arkadaşlarını takip ederken birbirlerini takip etmemesi, olaya daha fazla ilgi çekmektedir. Ancak, Sergio'nun sonunda Özdemir'i takip etmeye başladığı belirtilmektedir.



Bu tür ünlü ilişki iddiaları sıklıkla medyada yer almaktadır. Ancak, iddiaların doğruluğunu doğrulamak için resmi bir açıklama yapılmamıştır. Demet Özdemir veya Sergio tarafından herhangi bir ilişki beyanında bulunulmamıştır.



Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 doğumlu Türk oyuncu ve dansçıdır. İzmir'de doğan Demet Özdemir, Ege Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı. Dansa olan ilgisiyle tanınan Özdemir, 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Ancak çıkışını, 2014-2015 yıllarında yayınlanan "Kiralık Aşk" dizisinde canlandırdığı "Defne" karakteriyle yapmıştır. Bu rolüyle büyük bir popülerlik kazanan Demet Özdemir, diziye olan performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, dans yeteneği de büyük beğeni toplayan Demet Özdemir, "Survivor" ve "Yetenek Sizsiniz Türkiye" gibi televizyon programlarında dans gösterileri sergiledi. Sahne performanslarıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Özdemir, Türkiye'de ve yurtdışında düzenlenen çeşitli etkinliklerde dans etti.

Demet Özdemir, "No: 309", "Erkenci Kuş" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi başarılı televizyon dizilerinde de rol almıştır. Genç yaşına rağmen gösterdiği yetenek ve başarılarıyla Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.