Demet Özdemir seksi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusursuz fiziği görenlere dudak ısırttı

Gençlik temalı bir dizide başladığı kariyerine, o zamandan bu yana kesintisiz bir tempoyla çalışarak devam eden güzel oyuncu Demet Özdemir, son zamanların en konuşulan isimlerinden biri olmaktan vazgeçmiyor. Dizilerinin yurt dışında da ilgi görmesi, sadece ülkemizde değil birçok ülkede tanınırlığını artırırken, son dönemde özel hayatı ve sosyal medya etkinlikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Önceki yıl barıştığı şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaz aylarında nikah masasına oturan Demet Özdemir, mayıs ayında herkesi şaşırtan bir kararla boşanma kararı aldı. Sadece 8 ay süren evliliklerini sessiz sedasız noktalayan Özdemir, ardından yaz tatiline çıktı. Bu süre zarfında Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı "Aşk Taktikleri 2" adlı Netflix filmiyle de adından söz ettirdi.

DEMET ÖZDEMİR'İN YÜREK HOPLATAN POZU





Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra farklı isimlerle anılmaya başlayan, ancak bu iddialara sessiz kalarak merak uyandıran Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda DJ Sergio ile yeni bir ilişkiye adım attığı iddialarıyla gündeme geldi. Yunanistan'da tatil yaparken görüntülenmesi, bu iddiaları güçlendirdi. Önce Sergio'nun DJ kabininde eğlenirken görüldü, ardından arkadaş grubuyla çekilen bir fotoğrafıyla da bu ilişkiyi ima etti. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üstüne çekmeye devam etti.

Instagram hesabını etkin şekilde kullanan başarılı oyuncu Demet Özdemir, Yunanistan tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallarken, fit vücudu ve doğal güzelliğiyle göz doldurdu.

Demet Özdemir'in bikinili tatil pozları, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. "Kötü nazarlardan saklasın", "Doğal güzellik", "Kraliçe" gibi yorumlar dikkat çekti.