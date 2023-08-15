Demet Özdemir’e aşk yaramış! Güzel oyuncudan tatil pozları gecikmedi: ''Güneş kadar güzel'

Demet Özdemir tatil pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu! Binlerce yorum aldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEMET ÖZDEMİR SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Sosyal medya hesabından Yunanistan tatiliyle ilgili sık sık paylaşım yapmaya devam eden Demet Özdemir'in son fotoğraflarına 'Güneş kadar güzelsin' 'Aşk sana yaradı' Bu ne güzellik' yorumları yağdı. Yunanistan'ı sevdiği öğrenilen oyuncu tatiline de burada devam edecek. Projeleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya reklamlarından kazandığı tutarlar ortaya çıkmıştı. Özdemir sosyal medyadan yaptığı reklam başına 200 bin TL ödeme alıyor.





İtalya Milano Snai La Maura Hipodromu The Weekend konserine giden Demet Özdemir yabancı hayranlarından da büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde fotoğraf paylaşan Demet Özdemir'in kıyafetlerinin fiyatları da paylaşıldı. Özdemir'in elbisesinin fiyatı 17 bin 519 TL, yeleğinin 15 bin 850 TL, sandaletlerinin ise 20 bin TL. İtalya tatilinden fotoğraflarını da paylaşan Demet Özdemir geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile kısa süren evliliklerini sonlandıracaklarını şu sözlerle paylaşmıştı; 'Evliliğimizi bir süredir yürütemedik ve boşanma kararı aldık. Karşılıklı saygı ve anlayış içinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi etkileyeceğini biliyoruz ve onları üzmeden bu süreci en hassas şekilde yürütebilmek için çabalıyoruz.' 8 Mayıs tarihinde tek celsede boşanan çiftin birbirinden hiçbir talebi olmamıştı.