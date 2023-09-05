Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu

Demet Özdemir, Venedik Film Festivali'ne katıldı. Burada birbiri ardına pozlar veren ünlü oyuncunun shopsuz fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.





Venedik Film Festivali'ne davet edilen ve orada En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Demet Özdemir, burada objektiflere pozlar verdi. Verilen pozlar shopsuz ve filtresiz olarak paylaşıldı.





Ödül töreninde dünyaca ünlü bir markanın siyah yırtmaçlı elbisesiyle katılan Demet Özdemir, tören öncesinde ünlü Fransız fotoğrafçı Nicolas Gerardin'e birbirinden güzel pozler verdi. Çekilen bu pozları sosyal medya hesaplarından paylaşan Demet Özdemir, diğer tarafta shopsuz olarak yayınlanan fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. Aradaki fark sosyal medyada günün konusu haline geldi.







