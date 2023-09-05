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Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu

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Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu
Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali'ndeki shopsuz fotoğrafı görenleri şok etti. Ünlü oyuncunun durumu sosyal medya günün konusu old

Demet Özdemir, Venedik Film Festivali'ne katıldı. Burada birbiri ardına pozlar veren ünlü oyuncunun shopsuz fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.

Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu

Venedik Film Festivali'ne davet edilen ve orada En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Demet Özdemir, burada objektiflere pozlar verdi. Verilen pozlar shopsuz ve filtresiz olarak paylaşıldı.

Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu

Ödül töreninde dünyaca ünlü bir markanın siyah yırtmaçlı elbisesiyle katılan Demet Özdemir, tören öncesinde ünlü Fransız fotoğrafçı Nicolas Gerardin'e birbirinden güzel pozler verdi. Çekilen bu pozları sosyal medya hesaplarından paylaşan Demet Özdemir, diğer tarafta shopsuz olarak yayınlanan fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. Aradaki fark sosyal medyada günün konusu haline geldi.

Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu

Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu

Magazin
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