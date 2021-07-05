Demet Şener'den olay yaratan bikinili pozlar

Kariyerinin en zirvelerini 1990'larda yaşayan podyumların güzel mankeni, mankenlik dışında farklı pek çok işlere de görev aldı. Basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlendikten sonra kariyerini geride bırakan Demet Şener, iki çocuk sahibi mutlu bir aile olarak televizyonlarda imrenilen çiftler arasında İbrahim Kutluay ile mutlu bir çift olmuşlardı. İbrahim Kutluay'ın kendisini aldakması sonucu evliliğini bitiren manken, içinde bulunduğu sıkıntılı günleri atlatabilme için işine ve kariyerine odaklandı. O sırada Cenk Küpeli ile evlenen Şener'in bu evliliği de yürümedi ve 2021 yılının ocak ayında boşandı. Kendini daha çok spora adayan Demet Şener, yeni projeleri değerlendirmekle meşgul.

Sağlıklı beslenme ve düzenli spor sayesinde mükemmel bir vücuda kavuşan 44 yaşındaki Şener, halinden oldukça memnun görünüyor. Demet Şener, iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen pek çok kişiyi kıskandıracak düzgün fiziğiyle göz dolduruyor.