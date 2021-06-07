Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

Fazla kilolarından şikayetçi olan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolar sonrasında adeta bambaşka biri oldu. Son olarak evinin terasında bikinisiyle verdiği pozlarını paylaşan Seki’nin fit halini gören sosyal medya kullanıcıları güzel şarkıcının yaşadığı değişime inanamadı. 2.5 ay içinde 22 kilo veren sanatçı bikinili pozuyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Photoshop yorumlarına cevap

Evinin terasında bikinisiyle çekindiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Seki’ye birçok kişi photoshop yorumu yaparken, Seki bu yorumlara “Katıldığım TV programlarında ne kadar kilo verdiğim görülüyor arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiada bulunmuyorum, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayarak hepsini sevgi ile kucaklıyorum." Yanıtını verdi.