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Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
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Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

Verdiği kilolar sonrasında yaşadığı değişim ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Deniz Seki, evinin terasında tatil sezonunu açtığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Verdiği kilolar sonucunda 36 bedene düşmeyi başaran Seki, bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşınca sosyal medyayı salladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 17:33
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
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Fazla kilolarından şikayetçi olan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolar sonrasında adeta bambaşka biri oldu. Son olarak evinin terasında bikinisiyle verdiği pozlarını paylaşan Seki’nin fit halini gören sosyal medya kullanıcıları güzel şarkıcının yaşadığı değişime inanamadı. 2.5 ay içinde 22 kilo veren sanatçı bikinili pozuyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.


Photoshop yorumlarına cevap

Evinin terasında bikinisiyle çekindiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Seki’ye birçok kişi photoshop yorumu yaparken, Seki bu yorumlara “Katıldığım TV programlarında ne kadar kilo verdiğim görülüyor arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiada bulunmuyorum, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayarak hepsini sevgi ile kucaklıyorum." Yanıtını verdi.


Son Güncelleme: 07.06.2021 17:33
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Deniz Seki Nasıl ZayıfladıDeniz Sekinin Bikinili Paylaşımı
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