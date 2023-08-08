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Deniz Seki'den cezaevi itirafı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı: Herkesi şoke etti

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Deniz Seki'den cezaevi itirafı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı: Herkesi şoke etti
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin hayatında yaşadığı zorlu süreçlerden biri, 2009 yılında uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması ve 2010 yılında tutuklanmasıydı. Ancak, tahliye edildikten sonra yaşadığı bir olay, onu yeniden zorlu bir sürecin içine sürükledi. Deniz Seki'nin firar etme nedenini yıllar sonra ilk kez açıkladı...

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, hayatında yaşadığı zorlu süreçleri açık yüreklilikle anlatarak gündemde yer ediyor. Cezaevinden firar ettiği dönemde neler yaşadığını detaylıca aktaran Seki, suçsuzluğunu vurgulayarak adeta bir hikaye anlatıyor. Firar etme sebeplerini ve yaşadığı duygusal iniş çıkışları içtenlikle paylaşan sanatçı, tecrübeleriyle kazandığı değerli perspektifini hayatına yansıtmaya devam ediyor. Deniz Seki'nin bu iç açıcı ve aydınlatıcı açıklamaları, izleyicilerin ve sevenlerinin dikkatini çekiyor, merak uyandırıyor. Kendine has üslubuyla olayları aktaran ünlü şarkıcının samimi ifadeleri, izleyenlerde büyük bir etki bırakıyor.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yıllar sonra cezaevinden firar etme nedenini sonunda açıkladı. 2009 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki, 218 gün boyunca cezaevinde kalmış ve ardından Kasım 2010'da tahliye edilmişti.

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 Ancak tahliyesinin ardından yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine ünlü şarkıcı firar etmek zorunda kalmıştı. 2014 yılında altı ay süren firar döneminin nedenini ilk kez yıllar sonra açıklayan Deniz Seki, sebebinin "bitti gitti" olduğunu belirtti. Ayrıntılarıyla açıklamayan şarkıcı, geçmişte yaşadığı zorlu süreci nihayet gün yüzüne çıkardı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programında Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu ve geçmiş yaşadığı zorlu süreçleri açık yüreklilikle anlattı. Programda, ünlü olmasaydı yaşadığı sıkıntıların başına gelmeyeceğini savunan 53 yaşındaki şarkıcı, günah keçisi olarak seçildiğini ve hayatından beş yılının çalındığını belirtti. Cezaevi günlerini zorlu bir süreç olarak tanımlayan Seki, bu dönemde yaşadığı travmanın çok ağır olduğunu ifade etti.

 Ancak bu zorlu dönemden çıkarak tekrar sahne almayı başaran şarkıcı, yaşadığı her koşulla başa çıkabilme gücünü ve yaşamı çiçeklendirebilme yeteneğini vurguladı. Deniz Seki, hayat hikayesini bir üniversite eğitimi gibi değerlendirerek, yaşamı üzerindeki sorumluluklarını yerine getirmeye odaklandığını söyledi. Kasım 2014'te gözaltına alındıktan sonra hapse gönderilen ve Haziran 2017'de tahliye edilen Deniz Seki, hayatını adım adım yeniden inşa ederek mücadele ettiğini ifade etti.

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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, firar ettiği süreci de içtenlikle anlattı. Cezaevine bilmeden girip oranın pis kokusunu hissetmenin zorluğuna değinen Seki, tahliye olduktan sonra tekrar başına gelen olumsuzluklar nedeniyle kaçtığını açıkladı. Suçsuz olduğunu vurgulayan şarkıcı, yaşadığı zorlu sürecin artık geride kaldığını ve hayatının fotoğraflarında kalmış bir olay olarak görüldüğünü belirtti. 

Bu zorlu dönemden çok şey öğrendiğini dile getiren Deniz Seki, insanların farklı yönlerini tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti. Yaşadığı tecrübelerin ona insan psikolojisi hakkında derin bir bilgi verdiğini ve her insanın üç saniyede MR'ını çekebilecek kadar çok çeşitlilikte olduğunu söyledi. Şimdi ise şarkıcı, bu zorlu süreci geride bırakarak mücadelesini ve yaşamı dolu dolu sürdürmeye odaklanıyor.

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