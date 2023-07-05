Deniz Yıldızı'nın Banu'su yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın diziden kiminle evlenmiş: Artık 2 çocuk annesi...

Deniz Yıldızı dizisinde Banu karakterine hayat veren Begüm Topçu'nun son hali büyük ilgi gördü. Dizideki performansıyla hafızalara kazınan Topçu, gerçek hayatta Melih karakterini canlandıran Cantuğ Turay ile evlenmişti. Şimdi ise 4 kişilik bir aileleri var ve Begüm Topçu aktif olarak sosyal medya hesabını kullanıyor. Takipçileri, çiftin fotoğraflarına ve paylaşımlarına yorumlar yaparak mutluluklarını dile getiriyor.





Deniz Yıldızı dizisinin unutulmaz karakterlerinden Banu'ya hayat veren Begüm Topçu'nun son görünümü, büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizinin 2009-2015 yılları arasında yayınlanan ve uzun süre akıllarda yer edinen yapımı, izleyiciler tarafından sevilerek takip edilmişti. Begüm Topçu, Banu karakterinin duygusal ve güçlü oyunculuğuyla izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı.

Son güncellemelere göre, Banu karakterinin gerçek hayattaki aşkı Melih'i canlandıran Cantuğ Turay ile Begüm Topçu evlenmişti. Bu nedenle Begüm Topçu'nun son halini görenler oldukça şaşırdı. Şimdilerde 38 yaşında olan ünlü oyuncu, 4 kişilik bir aileyle mutlu bir hayat sürdürüyor.





Sosyal medya üzerinde aktif bir şekilde paylaşımlar yapan Begüm Topçu, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle çiftin fotoğraflarına ve aileleriyle birlikte çektirdikleri karelerine gelen yorumlar, hayranlarının mutluluğunu ve desteklerini gösteriyor. "Melih Banu'ya kavuşmuşsun", "Hiç değişmiyorsunuz", "Melih ve Banu en sevdiğim çift" gibi yorumlar, sosyal medyada geniş yankı buluyor.

Deniz Yıldızı'nın Yalan Makinesi Banu karakterine hayat veren Begüm Topçu'nun son hali, hem diziye olan özlemi hatırlatarak eski günlere bir yolculuk yaptırıyor hem de hayranlarına güncel hayatını paylaşma fırsatı sunuyor. Begüm Topçu'nun evliliği ve mutlu aile yaşamıyla birlikte hala aynı enerjiyi koruması, takipçilerinin dikkatini çekiyor ve onları şaşırtıyor.