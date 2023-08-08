Didem Soydan 'hala aşığım' dedi, Can Bonomo'dan gelen yanıt hayrete düşürdü! Bu paylaşım kavga çıkarır

Eski sevgilisi Didem Soydan'ın son açıklamalarına cevap olarak ünlü şarkıcı Can Bonomo, sosyal medya platformu Instagram üzerinden dikkat çekici bir hamle yaptı. Didem Soydan'ın "Hala aşığım" ifadelerinin ardından Bonomo, "Ağla şimdi sonsuza kadar" şarkısını paylaştı.

2014-2016 yılları arasında aşk yaşayan ve hatta evlenme planları yapan ikilinin ilişkisi, daha sonra sona ermişti. Ancak Didem Soydan'ın yakın zamanda yaptığı açıklamada, hala eski sevgilisine duyduğu aşkı dile getirmesi, medya ve hayranlar arasında büyük ilgi uyandırdı.





Can Bonomo'nun, Didem Soydan'ın açıklamalarına yanıt olarak seçtiği "Ağla şimdi sonsuza kadar" şarkısıyla verdiği mesaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Her iki taraf da ilişkilerinin sonlanmasına rağmen birbirlerine olan saygılarını ve duygusal bağlarını sürdürdüklerini dile getirmişlerdi.

Didem Soydan ve Can Bonomo, ilişkilerinin sona erdiği dönemlerde yaptıkları açıklamalarda birbirlerine olan sevgi ve saygılarını vurgulamışlardı. Didem Soydan, "Saygısız, kötü bir şekilde ayrılmadık… Can'ı o kadar seviyorum ki hâlâ, hakkında kötü bir şey söyleyemem zaten. Onun da bana karşı aynı duyguları hissettiğini biliyorum" demişti. Can Bonomo ise ayrılık sonrası, "Didem’le güzel bir ilişkimiz vardı. Hedeflediğimiz evlilik durumuna varamadık. Onu çok seviyorum. Bu dünyada en saygı duyduğum insanlardan biri. Umarım hayatlarımız böyle daha iyi olur" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.





Eski aşkın bu son gelişmesiyle birlikte, Can Bonomo'nun Didem Soydan'a gönderdiği "Ağla şimdi sonsuza kadar" mesajı, gündemde sıcak bir konu olarak yerini aldı. İkilinin ilişkisi ve bu yeni gelişme, medya ve hayranlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.