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Didem Soydan, transparan elbisesiyle nefesleri kesen pozlar verdi!

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Didem Soydan, transparan elbisesiyle nefesleri kesen pozlar verdi!
Didem Soydan, özel hayatı ve kendinden emin pozlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi. Transparan kıyafetler giyen ünlü model tek tek dekolteli pozlar paylaştı. Soydan'ın son paylaşımına Şeyma Subaşı da yorumsuz kalamadı.

Cesur pozlarıyla tanınan ünlü model Didem Soydan, ekimler sırasında verdiği pozları sosyal medya hesaplarından yaptığı yeni bir gönderiyle paylaştı. Transparan bir kıyafet tercih eden Soydan, dekolte pozuyla büyüleyici göründü.

Didem Soydan, transparan elbisesiyle nefesleri kesen pozlar verdi

39 yaşında olan ünlü model Didem Soydan, bol dekolteli transparan kıyafetiyle verdiği pozları Instagram hesabı üzerinde takipçileriyle paylaştı. 

Didem Soydan, transparan elbisesiyle nefesleri kesen pozlar verdi

Kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kıran pozları ünlü isimler de beğendi. Beğenenler arasında ünlü fenomen Şeyma Subaşı'da bulunurken Subaşı, yeni pozlara yorum yapmadan duramadı.

Didem Soydan, transparan elbisesiyle nefesleri kesen pozlar verdi

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Didem Soydan, sürekli kendinden emin paylaşımlar yapıypr. Ünlü ismin son paylaşımın altı ise “Çuval giyse yakışır”, “Olay kadın”, “Her hali çok güzel”, yorumlarıyla doldu taştı.

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