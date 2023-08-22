Didem Soydan'ın bacak dekolteli fotoğrafı olay oldu: 'Vajina' yanıtı herkesi şaşırttı

Türkiye'nin ünlü modeli Didem Soydan, hem kariyerindeki başarısıyla hem de cesur tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği çekimlerden paylaştığı pozlarla sıkça gündeme gelen Soydan, sosyal medya hesapları üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor.





Son olarak, mavi renkteki bir elbiseyle yaptığı çekimde yırtmacı beline kadar çıkan pozlarını paylaşan Didem Soydan, bu paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Ancak, her zaman olduğu gibi eleştirel yorumlar da kaçınılmaz olmadı.

Sosyal medya takipçilerinden biri, Soydan'a ülkenin gündemine dair daha ciddi konulara odaklanması gerektiğini söyleyerek, "Güzel insan aç da ülkenin merakı bitsin. Senin şeftalin PPK toplantısı faiz kararından bile fazla merak ediliyor" yorumunu yaptı. Bu yoruma karşılık Didem Soydan, oldukça çarpıcı bir yanıt verdi.





Ünlü model, "Milyarlarca yıldır kadınların vajinası değişmedi, dolayısıyla açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz. Hem merak giderilir, hem bir selam verirsiniz. Aynı organa sahibiz sonuçta. Ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum, hafıza güçlü bir şey. Hiç görmedim diyen bile illa gördü, hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler." sözleriyle yanıt verdi.

Didem Soydan'ın bu cesur ve iddialı yanıtı, yeniden büyük bir ilgi ve tartışma yaratırken, ünlü modelin sosyal medya üzerinden sıkça yaptığı bu tür paylaşımlarının toplumsal söylemdeki yeri bir kez daha konuşulmaya başlandı.