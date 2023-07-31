Dilan Çiçek Deniz güzelleşeyim derken işinden oldu! Son halini görenler tanıyamıyor

Estetik operasyonlarını sık sık geçiren Dilan Çiçek Deniz, yeni haliyle gündeme gelirken iddialara bakıldığından geldiği son nokta yüzünden işinden oldu. Fransız askısı yaptıran 28 yaşındaki oyuncunun önceki akşam estetikli halleri sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Son zamanlarda neredeyse tüm genç oyuncuların gözdesi haline gelen Dilan Çiçek Deniz'in yaptırdığı estetikler sonrasında sınıfta kalmasıyla çok konuşuldu. ''Vallahi bezdim'' notuyla paylaşım yapan Deniz, tüm iddiaları yalanladı.





Fakat güzel oyuncu ne kadar her şeyi reddetse de en son ki İnstagram üzerinden yayınlanan reklam videosunda estetik yaptırdığının aşikat ortada olduğu görüldü. 28 yaşındaki oyuncu, mücevher markasıyla anlaşamaya varması üzerinde yaptırdığı estetiklerden ötürü anlaşmanın fesh edildiği öğrenildi.

Yaptığı paylaşımlar üzerine takipçilerinden yorumlar alan Deniz'e "Bunu kendine neden yaptın?", "Yüzün niye böyle?", ''O yüz ne?'' yorumları yapıldı.