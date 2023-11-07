Dilan Polat'a itiraf şoku: Güvendiği dağlara karlar yağdı

Aralarında Engin ve Dilan Polat'ın da bulunduğu 12 kişi kara para aklama ve vergi kaçırmanın yanı sıra örgüt kurma suçlarından tutuklandı. Toplam 18 şüpheli 3 savcı tarafından sorgulanırken Dilan Polat'ın reklam yüzü olduğunu söylediği ve bu nedenle suçlamaları reddettiği öğrenildi. Engin Polat'ın da ifadesinde "Her işlemim yasal" dediği ve bu ifadeyle birlikte eşi Dilan Polat gibi tüm suçlamaları reddettiği bilgisi paylaşıldı.

ASIL DARBE GİZLİ İTİRAFÇIDAN GELDİ





Show Haber'in yayınladığı bir habere göre çiftin, tutuklu zanlılardan avukatları Ahmet Gün ile iş ilişkisinde usulsüzlükler ortaya çıktı. Gün'e ait beş tasfiye şirketi tarafından herhangi bir mal satışı yapılmadan 300 milyon TL değerinde sahte fatura kesildiği ortaya çıkarıldı. Polat ailesine asıl darbe davadaki itirafçıdan geldi. Etkin kefaretten yararlanan itirafçı, MASAK raporunun omurgasını oluşturan bilgileri verdi. 250 milyon TL'nin aklandığını ve tutuklamalarda büyük rol oynadığını iddia etti.

2 kişi tutuklandı..





Dilan Polat'ın acenteliğini yaptığı Ankara'daki şubeden yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL paranın aktarıldığı sanılıyor. Bunun üzerine banka yetkilileri polise haber verirken bu kapsamda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan medikal firma sahibinin yanı sıra 5 şüphelinin daha adliyeye sevk edildiği, bunlardan 2'sinin tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

TALİMATLA BÜTÜN YAZIŞMALARI SİLMİŞ

Diğer taraftan; gazeteci Murat Ağırel, bir paylaşım mesajında ​​şunları söyledi: “'Mistik' lakaplı Mustafa Özalp'in sanal bahis suçlamasıyla ilgili sabıka kaydı ortaya çıkarıldı. Bu kişi ayrıca dahili bir e-posta programı hazırladığını ve talimatlar doğrultusunda tüm yazışmaları sildiğini ve bazı kişileri de söz konusu programdan çıkardığını itiraf etti."