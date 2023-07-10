Dilan Polat ile eşinin arası açıldı! Önce takipten çıktı: Nedenini duyanlar şaştı kaldı

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, her geçen gün olay yaratmaya devam ediyor. Son olayı ise kocası Engin Polat için düzenlediği doğum günü sürpriziyle gündeme geldi. Bu sürpriz, insanların dilinde dolaşırken, Dilan Polat şimdi ise ayrılık iddialarıyla gündemde yer alıyor. Dün akşam eşi ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenceye çıktığı belirtilen Dilan Polat'ın, eşiyle arasında yaşanan bir kriz nedeniyle ayrılık sürecine girdiği iddia ediliyor.

Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarında da son zamanlarda çiftin mutluluğuna dair fotoğraflar bulunmuyor. Bazı takipçileri, çiftin birbirleriyle olan etkileşimlerinin azaldığını ve fotoğraflarında mesafeli durduklarını fark etti. Bu durum da ayrılık iddialarını güçlendirmektedir.

Medya ve sosyal medya kullanıcıları ise bu iddiaları spekülasyonlar sürerken, Dilan Polat bir açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

SOSYAL MEDYADAN İMALI PAYLAŞIMLAR





Dilan Polat'ın Instagram hesabından yaptığı imalı paylaşımlar, bu ayrılık iddialarını güçlendirmekte ve ikilinin birbirlerini takipten çıkması da dikkatleri çekmektedir. Paylaşımlarında, "Bugün geriye kalan hayatımın ilk günü. Nasıl heyecanlıyım anlatamam." ve "Ben bu yolda tek başıma da giderim ama derdim, sana yol kenarındaki çiçekleri göstermek" gibi ifadeler kullandı.

Dilan Polat, kardeşinin evinde olduğunu belirtmiş ve "Kankalarımın desteğini kimse sorgulamasın" şeklinde ifadelerle dikkat çekti. Bu gönderiler hızla sosyal medyada yayılmış ve Dilan Polat'tan henüz bir açıklama gelmedi.