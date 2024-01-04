Dilan Polat'ın avukatı yine esti gürledi: '26 günümüz var'

Vergi kaçırma iddiasıyla beraber başlatılan soruşturmadan ötürü tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, Aramızda Kalsın programlarına katılarak merak edilenleri açıkladı.



Dava dosyasının savcısının değişmesiyle beraber programa katılan Kaya, savcı bir hukukçuydu, en sonunda beni anladı ama yargı tarafından ilişkisi olmayan kişilerin medyaya gelmesiyle beraber yeni savcı atandığını belirtti.



Kaya, konuşmasında yeni savcı 1 haftada iddianameyi hazırlamasıyla 2 günde müvekkilleri çıkarılması gerektiği bilgisini verdi. Bu sözler sosyal medya üzerinden gündeme gelirken devletimiz yargımız için çok önemli dava dosyasında 26 gün alacağımız çıkacağına dikkat çekti.

