Dilan Polat'ın avukatı yine esti gürledi: '26 günümüz var'

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya tarafından iddialı sözler gedi. Açıklamaları dikkat çeken avukatın 2 günde çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Dilan Polat'ın avukatı yine esti gürledi: '26 günümüz var'
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Vergi kaçırma iddiasıyla beraber başlatılan soruşturmadan ötürü tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, Aramızda Kalsın programlarına katılarak merak edilenleri açıkladı.

Dava dosyasının savcısının değişmesiyle beraber programa katılan Kaya, savcı bir hukukçuydu, en sonunda beni anladı ama yargı tarafından ilişkisi olmayan kişilerin medyaya gelmesiyle beraber yeni savcı atandığını belirtti.

polat çifti Kaya, konuşmasında yeni savcı 1 haftada iddianameyi hazırlamasıyla 2 günde müvekkilleri çıkarılması gerektiği bilgisini verdi.  Bu sözler sosyal medya üzerinden gündeme gelirken devletimiz yargımız için çok önemli dava dosyasında 26 gün alacağımız çıkacağına dikkat çekti.

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