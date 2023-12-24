Dilan Polat'ın soruşturmasını yürüten savcı hakkında flaş karar!

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 1. Dairesi, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazeretlere dayalı olarak gerçekleştirilen güz kararnamesi kapsamında 506 hakim ve savcının görev yerini değiştirmiştir. Bu değişiklikler arasında öne çıkan bir isim, Dilan-Engin Polat çiftini soruşturan savcı olmuştur.

Ayrıca, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Öz çiftinin soruşturmasını yürüten Savcı Gökalp Kökçü de görev yerinde değişikliğe uğrayan isimler arasında yer almıştır. Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı görevine atanmıştır.





Toplamda 480 adli yargı, 26 idari yargı olmak üzere 506 hakim ve savcının görev yeri değişikliği mazeretlere dayanmaktadır. Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın ise adli yargıdaki değişiklikler çerçevesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmıştır. Kökçü'nün yeni görev yerine atanmasıyla birlikte, yürüttüğü soruşturmalara Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir savcı atanacak.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadeleriyle yapılan değişiklikleri değerlendirdi.