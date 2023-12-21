Dilan Polat'tan haber var: Ailesine böyle seslendi

Dilan Polat'tan gelen mektup paylaşıldı. Kime mektup gönderdi? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Dilan Polat'tan haber var: Ailesine böyle seslendi
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Dilan Polat, Engin Polat'ın kardeşi olan Kübra'ya 2 sayfalık mektup verdi. Ne yazdı? Tüm detaylar haberimizde.

DİLAN POLAT'TAN MEKTUP GELDİ!

Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşantısıyla sürekli gündemde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutukludur.dilan polat

Dilan Polat'tan yeni bir mektup geldi. Engin Polat kız kardeşi Kübra 'Tam 2 sayfa' diyerek paylaşımda bulundu. Dilan Polat sözleri ise dikkat çekti.

'Resmi belge sahteciliği', 'Suç işleme amacıyla örgüt oluşturma', 'Mal varlık değeri aklama', 'Vergi usulüne uyulmaması' sebebiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma altına alınmış bulunmaktadır.

Gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mektupla gündeme tekrar gelmişti. Ortaya yeni bir mektup daha çıktı.

Dilan Polat 'Canım annem sizi çok özledim. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Saat 20.30 4 duvar arasında o kadar sıkıldık ki Nilgün'le sürekli odada yürüyoruz. Her gün düşünmekten bacaklarım ağrıyor.' mektubu paylaşıldı.

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